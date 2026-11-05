Detienen a 32 en 38 operativos contra la extorsión en Edomex, entre ellos están “Miky Juárez”, el “Gigan” y el “Pollo”

Caen 32 personas durante operativos contra la extorsión en Edomex. Fotos:SSPCMéxico

Un total de 32 personas fueron detenidas en el Estado de México (Edomex) durante 38 operativos simultáneos desplegados por autoridades federales y estatales para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos. Entre los arrestados se encuentran tres presuntos integrantes de estructuras criminales identificados como “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, además de dos policías municipales de Nezahualcóyotl. Durante las intervenciones también fueron aseguradas armas, drogas, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

De acuerdo con información del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar Garcia Harfuch, las acciones se realizaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo de la gobernadora de la entidad mexiquense, Delfina Gómez, y mediante un despliegue coordinado de dependencias federales, estatales y municipales.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein y con el apoyo de la gobernadora @delfinagomeza, se realizaron 38 operaciones simultáneas en el Estado de México para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, con un saldo de 32 personas detenidas.… pic.twitter.com/EYEJ857gqF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2026

En los operativos participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia.

También colaboraron la Secretaría de Seguridad del Edomex y la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), con apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

¿Quiénes son “Miky Juárez”, el “Gigan” y el “Pollo”, detenidos en Edomex?

Entre las 32 personas arrestadas destacan tres hombres señalados por las autoridades como presuntos responsables de encabezar o participar en grupos dedicados a distintas actividades delictivas.

Se trata de “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, quienes son investigados por su posible relación con extorsiones, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP.

Las autoridades también reportaron la detención de dos elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl. Su arresto ocurrió en el contexto de las investigaciones contra las redes criminales que operan en territorio mexiquense.

Las capturas forman parte de una estrategia que busca intervenir no solamente contra quienes presuntamente cometen los delitos, sino también contra las redes que permiten el funcionamiento de estas organizaciones.

Operativo contra los “Gigan” en Edomex duró siete meses de investigación

Uno de los principales objetivos de las intervenciones fue la organización conocida como los “Gigan”, señalada por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información de las autoridades, las acciones contra este grupo fueron resultado de siete meses de trabajos de investigación, periodo durante el cual se desarrollaron labores para identificar a sus integrantes y las actividades delictivas con las que presuntamente estaban relacionados.

El despliegue permitió asegurar distintos objetos y recursos que, de acuerdo con las investigaciones, estarían relacionados con las actividades de los grupos intervenidos.

Entre lo decomisado se encuentran armas de fuego, narcóticos y vehículos, además de alrededor de 178 mil litros de gas LP, un volumen que destaca entre los resultados de los operativos por su posible relación con las actividades de comercialización ilegal de combustible.

El aseguramiento de este energético también coloca el combate al mercado ilícito de hidrocarburos entre las líneas de investigación atendidas durante las intervenciones, junto con los delitos de extorsión y contra la salud.

¿Qué autoridades participaron en los 38 operativos contra la extorsión?

El despliegue se efectuó mediante la coordinación de instituciones de seguridad, fuerzas armadas y fiscalías de los ámbitos federal y estatal.

La participación de Pemex estuvo relacionada con las acciones en las que se detectó y aseguró gas LP, mientras que las corporaciones de seguridad y procuración de justicia intervinieron en las investigaciones y detenciones.

La estrategia contempló 38 operaciones simultáneas, con las que se buscó actuar contra diferentes grupos y posibles redes delictivas que operan en el Edomex.

Además de las detenciones, las autoridades destacaron la importancia de identificar los recursos utilizados por estas organizaciones para mantener sus actividades, así como posibles vínculos con personas que pudieran brindarles protección.

Al respecto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, sostuvo que las investigaciones continuarán para intervenir contra las estructuras criminales y sus redes de apoyo.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, declaró el funcionario.

Edomex mantiene acciones contra la extorsión y otros delitos violentos

Los resultados de las 38 intervenciones colocan la extorsión entre los principales delitos atendidos por las autoridades mexiquenses y federales, debido a la presunta participación de grupos que también estarían involucrados en otras actividades ilícitas.

Las detenciones de personas señaladas como posibles líderes, así como el aseguramiento de combustible, armas, drogas y vehículos, forman parte de las líneas de investigación para desarticular estas estructuras.

Por ahora, las 32 personas detenidas deberán enfrentar los procedimientos correspondientes para determinar su situación jurídica y establecer, mediante las investigaciones y los procesos judiciales, las responsabilidades individuales que pudieran tener en los delitos que se les atribuyen.

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