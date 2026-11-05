Recibir una condecoración de otro país tiene reglas: así puedes evitar perder la ciudadanía mexicana

Condecoraciones de otros países deben ser autorizadas por la SRE. Foto:Cuartoscuro.

El reconocimiento que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, entregó a la mexicana Carolina Gaspar Ramírez con la Medalla Pushkin abrió la pregunta sobre los requisitos que deben cumplir los ciudadanos mexicanos para aceptar una condecoración de otro país. En México, este procedimiento está establecido en el artículo 37 de la Constitución y requiere autorización del Ejecutivo Federal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la instancia encargada de recibir y tramitar las solicitudes. El permiso debe obtenerse para aceptar y utilizar la distinción, pues hacerlo sin autorización puede ocasionar la pérdida de la ciudadanía mexicana, aunque no de la nacionalidad.

Así se puede recibir una condecoración de otro país

De acuerdo con la SRE, los mexicanos por nacimiento o naturalización que reciben una distinción de una autoridad extranjera, pública o privada, deben solicitar autorización al Poder Ejecutivo Federal.

El trámite es gratuito y está a cargo de la Dirección General de Protocolo (DGPRO), mediante su Dirección de Condecoraciones. Para solicitarlo, la persona interesada debe presentar:

Carta de solicitud dirigida al director general de Protocolo

Copia certificada del acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento o carta de naturalización

Copia simple de una identificación oficial con fotografía y firma

Currículum vitae

Copia simple del documento oficial de la autoridad extranjera que manifieste su intención de otorgar la condecoración, con el nombre y grado de la distinción. Si está en otro idioma, debe incluir una traducción libre al español

La documentación completa debe entregarse en las oficinas de la DGPRO. Una vez recibido el expediente, la dependencia realiza el trámite correspondiente para expedir el permiso.

La Constitución establece excepciones para los siguientes cargos públicos, cuyos titulares pueden aceptar y utilizar condecoraciones extranjeras libremente:

Presidente de la República

Senadores

Diputados federales

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

¿Qué pasa si no se siguen los pasos establecidos por la Constitución?

El artículo 37, apartado C, fracción III, señala que la ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o utilizar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal.

Esto significa que una persona que no tramite la autorización correspondiente se expone a:

Perder la ciudadanía mexicana: es la consecuencia establecida expresamente en la Constitución

es la consecuencia establecida expresamente en la Constitución Perder los derechos asociados a la ciudadanía: dejaría de contar con la condición jurídica de ciudadano, de la que derivan derechos político-electorales, como votar y ser votado

La disposición no establece que esta conducta implique automáticamente la pérdida de la nacionalidad mexicana, ni señala una pena de prisión o una multa por ese supuesto.

En el caso de Carolina Gaspar Ramírez, la información publicada sobre la entrega de la Medalla Pushkin no precisa si obtuvo la autorización de la SRE. Por ello, no es posible afirmar que haya incumplido la Constitución o que esté en riesgo de perder su ciudadanía.

¿Quién es Carolina Gaspar Ramírez?

Carolina Gaspar Ramírez es la directora de la Casa de Cultura México–Rusia en Puebla, institución dedicada a promover el acercamiento cultural entre ambos países.

El 4 de noviembre de 2026 recibió la Medalla Pushkin de manos de Vladímir Putin, durante una ceremonia oficial celebrada en el Kremlin, en Moscú.

El reconocimiento se le otorgó por su trabajo en la preservación y difusión de la cultura rusa fuera de su territorio, así como por sus esfuerzos para fortalecer los vínculos culturales entre México y Rusia.

De acuerdo con información de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Gaspar Ramírez también participó en actividades de cooperación académica entre instituciones mexicanas y rusas.

En enero de 2024, como representante de la Embajada de Rusia en México y directora de la Casa de Cultura México-Rusia, explicó los alcances de un convenio de colaboración entre la BUAP, el Consulado Honorario de Rusia y la Universidad Estatal del Sureste de Rusia.

El acuerdo contempló intercambios educativos, conferencias, seminarios, publicaciones y proyectos de investigación.

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