¿Hasta cuándo habrá cortes de agua en Guadalajara? Ésta es la fecha prevista por SIAPA

Tandeo de agua en Guadalajara. Foto: Getty images

Los tandeos de agua en Guadalajara y su zona metropolitana están previstos hasta marzo de 2027, según el calendario inicial del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La medida abarca 627 colonias y, aunque el organismo actualizó los días de rotación en noviembre, todavía no hay un día confirmado para el restablecimiento total del suministro.

¿Cuándo terminarán los tandeos de agua en Guadalajara?

El programa comenzó el 15 de octubre de 2026 y el director general del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, señaló finales de marzo de 2027 como el plazo previsto. Por su parte, la Comisión Estatal del Agua (CEA) aclaró que la segunda quincena de diciembre de 2026 es el plazo estimado para concluir el saneamiento de la presa Las Pintas. Después de esos trabajos, todavía se deberá reactivar el bombeo y verificar la calidad del agua antes de reincorporarla al suministro.

¿Por qué hay cortes de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El Gobierno de Jalisco suspendió el uso del sistema de Las Pintas tras detectar descargas irregulares que afectaban la calidad del agua. Para distribuir el suministro disponible, el SIAPA dividió en siete zonas las colonias que reciben agua de la planta potabilizadora de Miravalle. Durante los días de rotación, los hogares de esas zonas pueden registrar baja presión o falta de agua.

¿Cómo consultar el nuevo calendario de tandeos del SIAPA?

El SIAPA difundió un calendario actualizado el 4 de noviembre. El ajuste cambió los días de rotación, y las colonias conservaron la zona que ya tenían asignada. Para saber cuándo puede bajar la presión en tu domicilio, busca el nombre de tu colonia en el portal oficial y revisa los días que corresponden a tu zona. Consulta el calendario por colonia.

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