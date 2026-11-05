Republicanos se enfrentan tras perder el Congreso: Trump y Vance chocan

Republicanos buscan culpables tras perder el Congreso. Foto: AFP.

La derrota electoral de los republicanos en Estados Unidos ya dejó algo más que un cambio de poder en Washington: abrió una disputa dentro del propio partido. Donald Trump intenta quitarse responsabilidad por los resultados, mientras JD Vance apunta a la guerra con Irán como una de las causas del fracaso. En tanto, otros dirigentes cuestionan el liderazgo de la bancada y exigen cambios.

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 dejaron a los demócratas con el control de la Cámara de Representantes y el Senado. El resultado tomó por sorpresa a buena parte del Partido Republicano, que ahora enfrenta una pregunta incómoda: ¿quién debe responder por la pérdida del Congreso?

Trump evita asumir la responsabilidad por la derrota republicana

El presidente Donald Trump no tardó en reaccionar. Sin embargo, su primera respuesta estuvo lejos de ser una autocrítica.

En declaraciones a Fox News, el mandatario sostuvo que no considera los resultados un golpe contra su presidencia porque él no aparecía en las boletas electorales. También atribuyó parte del fracaso a los candidatos republicanos, al considerar que no consiguieron trasladar a sus campañas el entusiasmo que generaban sus propios actos políticos.

Trump amenazó con usar su veto para bloquear las leyes demócratas.

La postura provocó inconformidad dentro de su partido. Según reportó Associated Press, Trump había pedido repetidamente a sus seguidores que votaran como si él mismo estuviera compitiendo. Después de los resultados, trató de separar su figura de las derrotas.

El problema para los republicanos es que varios candidatos respaldados por el presidente perdieron en estados donde el partido esperaba conservar su ventaja.

JD Vance señala la guerra con Irán y Trump respalda su explicación

Uno de los momentos más llamativos de esta disputa llegó con las declaraciones del vicepresidente JD Vance.

De acuerdo con The Washington Post, Vance señaló directamente a la guerra con Irán como una de las razones de la derrota republicana. Su argumento es que el conflicto, junto con el aumento de los precios y otras preocupaciones económicas, terminó alejando a una parte del electorado.

La respuesta de Trump fue interesante. El miércoles 4 de noviembre, el presidente reconoció ante periodistas que el análisis de Vance era “en gran medida cierto”, porque el conflicto había provocado un aumento temporal del precio de la gasolina.

JD Vance, vicepresidente de EE. UU. Foto: AFP.

Pero eso no significó que estuviera dispuesto a cambiar de postura. Trump defendió la decisión de intervenir contra Irán y aseguró que volvería a tomarla.

La diferencia entre reconocer un costo electoral y cuestionar una decisión política deja ver una tensión que podría acompañar al partido durante los próximos meses.

Mike Johnson también enfrenta cuestionamientos dentro del Partido Republicano

La disputa no se limita a la Casa Blanca.

La derrota también puso bajo presión al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien durante meses defendió la posibilidad de que los republicanos conservaran el control de esa institución.

Axios reportó el 4 de noviembre que legisladores republicanos ya cuestionaban su continuidad y preparaban posibles desafíos contra los actuales dirigentes de la bancada.

Un congresista incluso anticipó que todos los integrantes del liderazgo republicano podrían enfrentar rivales en las próximas elecciones internas. Entre los nombres que aparecen en las conversaciones para disputar posiciones están Steve Scalise y Jim Jordan.

Las elecciones internas de liderazgo están previstas para el 10 de noviembre, por lo que el partido tiene pocos días para definir quién encabezará su nueva etapa en la Cámara.

ICE, inflación y gasolina también entran en la discusión

Hay otro elemento que no conviene perder de vista: las razones que los propios republicanos están dando para explicar el resultado.

Un legislador consultado por Axios mencionó tres asuntos que, a su juicio, contribuyeron a las pérdidas: Irán, ICE y la inflación, además del precio del combustible y la falta de atención a los problemas cotidianos de los estadounidenses.

Para las comunidades latinas, el tema migratorio tiene especial importancia.

La política de deportaciones de Trump y las denuncias por presuntos abusos de agentes migratorios ya estaban generando cuestionamientos. En Virginia, por ejemplo, legisladores demócratas anunciaron una investigación sobre un agente de ICE que apuntó con un arma a Carolina Molina, una ciudadana estadounidense. Univision documentó el caso y las exigencias de explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional.

Ahora, con el control del Congreso en manos demócratas, esas investigaciones podrían adquirir otra dimensión. El congresista Robert García ya había adelantado que investigar los presuntos abusos de ICE sería una prioridad del Comité de Supervisión si su partido recuperaba la Cámara.

La derrota republicana no solo cambió quién controla el Congreso. También abrió una discusión sobre el rumbo del partido, sus dirigentes y las decisiones de Trump. Mientras los republicanos intentan ponerse de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad, los demócratas se preparan para ejercer un poder de supervisión que hasta ahora no tenían. Y esa combinación puede marcar buena parte de los últimos dos años de la presidencia de Trump.

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