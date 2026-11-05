La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de noviembre de 2026

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, indica que la red se originó con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes iniciaron sus nexos políticos en 1983.

José Alfredo Hernández era particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general de Renapo. Ambos pasaron posteriormente al Cisen, donde Raymundo Hernández se incorporó al área de investigaciones.

Raquel Buenrostro señala a Juan Carlos Padilla como pieza clave en lo que posteriormente se constituirá como una presunta red de corrupción. Después de trabajar en el Cisen, dijo sujeto trabajó en varios puestos en distintas entidades bajo la administración federal, con el PRI. Actualmente, coincide con ex integrantes del INE en el partido Somos.

En 1988, se constituyó la empresa Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo Hernández. Participa como proveedor electoral en el Estado de México, cuando el entonces IFE ya tenía autonomía plena.

En 2005, Cartonera Plástica obtiene del IFE un contrato por 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral. Denuncias de irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación provocó un escándalo que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.

Los hermanos Hernández Casillas diversifican empresas y contratos con organismos electorales locales en entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo entre 2012 y 2013.

Con la reforma electoral del 2014, se retira la designación de consejeros de los organismos locales a los Congresos, por lo que ya no pueden adjudicar directamente esas concesiones.

Ahora, las designaciones de consejeros quedan en manos del Consejo General del INE, presidido entonces por Lórenzo Córdova.

Ante omisiones de supervisión y lineamientos claros de contratación, 23 de los 32 organismos electorales locales, designados por el Consejo General del INE, asignan contratos por 2 mil 94 millones de pesos a los hermanos como proveedores electorales entre 2015 y 2023.

Entre 2024 y 2025, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos en 15 de los 32 organismos locales.

En total, la red empresarial obtuvo 2 mil 740.3 millones de pesos por paquetería electoral entre 2015 y 2025.

Estos son los organismos electorales con contratos adjudicados a los hermanos Hernández Casillas

-Veracruz

-Nuevo León

-Hidalgo

-Oaxaca

-Sonora

Empresas vinculadas a la red



-Formas Finas y Materiales

-Cajas Graf

-Seriplast de México

-Comercializadora JVLY

-Corporativo ZEG

-Formas finas Fernando Fernández

Estas empresas realizaban una simulación en las licitaciones públicas, pues todas competían por el mismo contrato.

Raquel Buenrostro muestra un mapa donde se muestra la organización de las empresas. Raymundo tiene participación en cuatro de las empresas.

Hasta hace poco, José Alfredo Hernández participaba formalmente en las empresas, pero dejó el control a sus hijos, Raymundo y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. De igual forma, su esposa, Patricia Velázquez Sánchez, es presunta socia de Seriplast de México.

Asimismo, figuran los siguientes familiares:

-Fernando Edgardo y Christian Hosué Hermosilla Contreras

-Fernando y Gerardo Fernández Parra