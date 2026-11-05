La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de noviembre de 2026
Entérate de los principales temas abordados por la presidenta y su gabinete este jueves.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 5 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 5 de noviembre de 2026
Claudia Sheinbaum considera que las redadas migratorias pudieron influir en los resultados de la elección de Estados Unidos, donde los demócratas ganaron la mayoría del Parlamento y gubernaturas.
“Mucho voto latino, entre ellos mexicanos que tienen el derecho a votar en Estados Unidos, que habían votado por Trump en el 2024, ya no votaron por el partido republicano”.
Guadalupe Taddei
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno revisa si hay otros contratos de la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas con otras dependencias federales.
Además, dice que es importante dar certeza a la elección del 2027 por el presunto caso de corrupción.
“Desde mi perspectiva (…) el actual Consejo Electoral (…) tiene que establecer transparencia en las contrataciones, lineamientos claros de contratación”.
Claudia Sheinbaum dice que la UIF presentará una denuncia ante la FGR si la información recabada es concluyente para fincar responsabilidades penales.
La presidenta considera que Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas siguen en México. Sin embargo, harán una revisión.
Además, no hay indicios de que los hermanos estén relacionados con algún grupo delictivo por el lavado de dinero, considerado en este caso por el manejo de dinero de contratos de forma irregular.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explica que no pueden dar los nombres de las personas relacionadas a Guadalupe Taddei a quienes bloquearon sus cuentas bancarias.
La mandataria adelanta que la próxima semana presentará un decreto para “fortalecer” a Talleres Gráficos, organismo descentralizado que pertenece a la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de que produzca los insumos electorales que se compraba a la red de los hermanos Hernández Casillas.
Con ello, en su Consejo de Administración participarán más dependencias y este como observadora la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Seguirán abriendo convocatoria para materiales como urnas o mamparas a otros impresores mexicanos.
También llama a que el INE tenga lineamientos más claros de contratación, un rango de precios y se contrate directo a fabricantes.
Para contrarrestar la narrativa de que Guadalupe Taddei proviene de Morena, la presidenta expone que ella fue nombrada por Lorenzo Córdova como consejera presidenta del organismo electoral de Sonora en 2024.
Reitera que Guadalupe Taddei quedó como consejera presidenta del INE por una tómbola en 2023 porque no se alcanzó el acuerdo de las dos terceras partes en el Congreso de la Unión.
“¿Pero ella de donde viene? Pues de todo este grupo electoral formado desde 2014 por el Consejo General del INE.”
La presunta red de corrupción del INE
Las autoridades federales han identificado el siguiente modus operandi de la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas:
-Uso de redes de empresas fachada para simular competencia en licitaciones públicas
-Vínculos de proveedores con servidores públicos
-Obtienen contratos empresas sin capacidad operativa, sin infraestructura y sin empleados en la nómina
-Uso de sujetos vulnerables como prestanombres para ocultar beneficiario final
-Lavado de dinero y uso de empresas factureras
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, indica que la red se originó con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes iniciaron sus nexos políticos en 1983.
José Alfredo Hernández era particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general de Renapo. Ambos pasaron posteriormente al Cisen, donde Raymundo Hernández se incorporó al área de investigaciones.
Raquel Buenrostro señala a Juan Carlos Padilla como pieza clave en lo que posteriormente se constituirá como una presunta red de corrupción. Después de trabajar en el Cisen, dijo sujeto trabajó en varios puestos en distintas entidades bajo la administración federal, con el PRI. Actualmente, coincide con ex integrantes del INE en el partido Somos.
En 1988, se constituyó la empresa Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo Hernández. Participa como proveedor electoral en el Estado de México, cuando el entonces IFE ya tenía autonomía plena.
En 2005, Cartonera Plástica obtiene del IFE un contrato por 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral. Denuncias de irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación provocó un escándalo que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
Los hermanos Hernández Casillas diversifican empresas y contratos con organismos electorales locales en entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo entre 2012 y 2013.
Con la reforma electoral del 2014, se retira la designación de consejeros de los organismos locales a los Congresos, por lo que ya no pueden adjudicar directamente esas concesiones.
Ahora, las designaciones de consejeros quedan en manos del Consejo General del INE, presidido entonces por Lórenzo Córdova.
Ante omisiones de supervisión y lineamientos claros de contratación, 23 de los 32 organismos electorales locales, designados por el Consejo General del INE, asignan contratos por 2 mil 94 millones de pesos a los hermanos como proveedores electorales entre 2015 y 2023.
Entre 2024 y 2025, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos en 15 de los 32 organismos locales.
En total, la red empresarial obtuvo 2 mil 740.3 millones de pesos por paquetería electoral entre 2015 y 2025.
Estos son los organismos electorales con contratos adjudicados a los hermanos Hernández Casillas
-Veracruz
-Nuevo León
-Hidalgo
-Oaxaca
-Sonora
Empresas vinculadas a la red
-Formas Finas y Materiales
-Cajas Graf
-Seriplast de México
-Comercializadora JVLY
-Corporativo ZEG
-Formas finas Fernando Fernández
Estas empresas realizaban una simulación en las licitaciones públicas, pues todas competían por el mismo contrato.
Raquel Buenrostro muestra un mapa donde se muestra la organización de las empresas. Raymundo tiene participación en cuatro de las empresas.
Hasta hace poco, José Alfredo Hernández participaba formalmente en las empresas, pero dejó el control a sus hijos, Raymundo y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. De igual forma, su esposa, Patricia Velázquez Sánchez, es presunta socia de Seriplast de México.
Asimismo, figuran los siguientes familiares:
-Fernando Edgardo y Christian Hosué Hermosilla Contreras
-Fernando y Gerardo Fernández Parra
La presidenta indica que la presunta red de corrupción en la paquetería electoral data de al menos 27 años, atravesando los sexenios y las consejerías electorales afines al PRI y PAN e involucra a Lorenzo Córdova.
Inicia la conferencia de prensa mañanea de Claudia Sheinbaum de este 5 de noviembre.
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