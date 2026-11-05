Sasha Sokol rechaza disculpa de Luis de Llano y anuncia acción penal

Sasha Sokol habla de la disculpa de Luis de Llano Foto: Cuartoscuro

Sasha Sokol aseguró que la “disculpa pública” ofrecida por Luis de Llano no cumple con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el productor no reconoció el abuso sexual que la cantante denunció haber sufrido cuando tenía 14 años y él 39.

“La disculpa que está obligado a ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, se lee en el comunicado publicado a través de sus redes sociales este jueves 5 de noviembre.

Sokol también advirtió que Luis de Llano habría incumplido otra de las medidas establecidas en la sentencia, al mencionarla públicamente en el video que compartió el miércoles por la noche.

“Tiene prohibido volver a mencionarme públicamente, salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente. Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”.

Y adelanto que tras cinco años de litigio por la vía civil, ahora lo hará en materia penal.

“Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil. A partir de ahora, el despacho Zinser, Esponda y Gomez Mont será también mi equipo legal en materia penal”.

Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí.



Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.



La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 5, 2026

El caso tomó relevancia pública en 2022, cuando Sasha Sokol decidió hablar después de que Luis de Llano declaró en una entrevista que ambos habían mantenido una “relación sentimental”. La cantante rechazó esa versión y señaló que se trató de abuso, pues en ese momento ella era menor de edad y el productor estaba por cumplir 40 años.

Aunque la denuncia por abuso sexual no pudo avanzar por la vía penal debido a que el delito ya había prescrito, Sasha Sokol sí llevó el caso a tribunales por daño moral. La demanda derivó en una sentencia contra Luis de Llano, con diversas medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública hacia la cantante.

¿Qué dijo Luis de Llano en su disculpa?

🚨 DE ÚLTIMA HORA | El productor Luis de Llano Macedo ofrece una disculpa pública a Sasha Sokol. Ello obedece al cumplimiento de la sentencia. Como parte de la resolución por daño moral, Luis de Llano fue obligado a ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización y… pic.twitter.com/Htz94fAf6J — La Coope MX (@CoopeMX) November 5, 2026

El productor Luis de Llano publicó un video en el que se disculpa públicamente tras la sentencia por daño moral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025.

En el mensaje habla sobre la relación de ambos, sin especificar la edad o la posición en la que se encontraban, asegurando que sus comentarios en una entrevista sobre ese momento fueron “desafortunados e inexactos”.

Luis de Llano aseguró que minimizó el daño que le causó y prometió no volver a referirse públicamente a la cantante, como se indica en la sentencia.

Cabe señalar que, en la resolución judicial, además de la disculpa, el productor tiene las siguientes obligaciones:

Indemnización económica por daño moral.

Medidas de prevención para evitar que se repitan situaciones similares.

Prohibición de volver a referirse públicamente a la cantante.

En septiembre de 2026, De Llano fue detenido por desacato tras incumplir con las órdenes judiciales del caso.

Cronología del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

1980: Inicia el abuso contra Sasha Sokol por parte de Luis de Llano

De acuerdo con el testimonio de Sasha Sokol, el abuso sexual comenzó cuando ella tenía 14 años y formaba parte de Timbiriche.

En aquel momento, la cantante también participaba en la obra musical “Vaselina”, mientras que De Llano era su productor y representante; el tenía entonces 39 años.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México calificó la supuesta relación como “ilícita y asimétrica”, esto por la diferencia de edad y por el rol jerárquico que él ejercía.

Sokol ha señalado que esta “relación ilícita” se prolongó durante años y terminó cuando ella tenía alrededor de 17 años.

La cantante también relató que su familia se manifestó en contra de la situación cuando tuvieron conocimiento. Su madre decidió retirarla de Timbiriche y enviarla a estudiar fuera del país.

Durante décadas, el episodio permaneció alejado de la discusión pública.

8 de marzo de 2022: Sasha Sokol rompió el silencio

La cantante publicó un mensaje en redes sociales después de que Luis de Llano aseguró que mantuvieron una relación sentimental durante una entrevista con Yordi Rosado.

“Si tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio”, dijo el productor.

Y agregó:

“Qué buscaban todas las niñas, una especie de figura paterna, yo creo que por ese lado fue”.

Tras las declaraciones del productor, Sasha Sokol contó públicamente su versión y recordó que en ese momento era menor de edad, mientras que Luis de Llano era su representante. La cantante explicó que durante años tuvo miedo de hablar por las posibles consecuencias que podía enfrentar en su carrera.

El pronunciamiento de Sokol generó una amplia conversación sobre el abuso, las relaciones entre adultos y menores y las posiciones de poder dentro de la industria del entretenimiento.

Julio de 2022: Sasha Sokol demanda a Luis de Llano

Meses después de hacer público su testimonio, Sasha Sokol presentó una demanda por daño moral contra Luis de Llano ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México.

La cantante buscaba que se reconociera legalmente el daño relacionado con los hechos ocurridos durante su adolescencia y con las declaraciones públicas que el productor realizó posteriormente. El procedimiento quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Mayo de 2023: primera sentencia a favor de Sasha Sokol

En mayo de 2023, una jueza emitió una sentencia favorable para Sasha Sokol. La resolución estableció diversas medidas de reparación, entre ellas la obligación de que Luis de Llano realizara una disculpa pública, además de cumplir con otras disposiciones determinadas dentro del proceso.

El productor impugnó la resolución y recurrió a otras instancias con la intención de modificarla; por lo que el litigio continuó hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

25 de junio de 2025: SCJN emite resolución

El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el amparo promovido por Luis de Llano, por lo que la resolución previamente dictada en los tribunales quedó como válida.

Entre las obligaciones establecidas de acuerdo a dicho dictamen, se encontraba que De Llano debía ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, reparar el daño, tomar un curso especializado en prevención del abuso sexual y abstenerse de realizar referencias públicas sobre la cantante y el caso.

El fallo también estableció un criterio relevante sobre el paso del tiempo, al considerar que éste no impide necesariamente acudir a la vía civil para reclamar la reparación del daño en casos de esta naturaleza.

La Corte explicó que las consecuencias de un abuso sexual ocurrido durante la niñez o adolescencia pueden extenderse durante largos periodos y llegar hasta la edad adulta.

Marzo de 2026: Sasha Sokol reclama que la sentencia no se ha cumplido

En marzo de 2026, Sasha Sokol volvió a hablar públicamente sobre el proceso y manifestó su cansancio ante la falta de cumplimiento de las medidas establecidas en la sentencia.

La cantante señaló que Luis de Llano continuaba sin ofrecer la disculpa pública ordenada y cuestionó las acciones de quienes debían hacer cumplir la resolución.

Sokol sostuvo que su objetivo no era únicamente obtener una resolución favorable, sino que ésta se cumpliera y que la persona responsable asumiera las consecuencias establecidas por la autoridad judicial.

En el contexto del 8M, también habló sobre las dificultades que enfrentan las mujeres que buscan justicia después de haber vivido situaciones de abuso.

2 de septiembre de 2026: detienen temporalmente a Luis de Llano

Luis de Llano fue detenido temporalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

La detención ocurrió alrededor de las 18:13 horas, en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, según informó la representación legal de Sasha Sokol.

Los abogados de la cantante explicaron que las órdenes fueron emitidas como medidas de apremio ante el incumplimiento de determinadas obligaciones establecidas dentro de la sentencia. Cada orden contempla 15 horas de arresto, por lo que ambas son acumulables y suman un total de 30 horas.

3 de septiembre de 2026: Luis de Llano busca ampararse

Medios locales aseguraron que aunque el equipo de Luis de Llano busca un amparo para evitar seguir con el arresto, este podría ser trasladado a un reclusorio. Según medios especializados, el productor tendría hasta 36 horas para resolver su situación antes de que se determine qué ocurrirá con él.

5 de noviembre 2026: Sasha Sokol rechaza “disculpa” de Luis de Llano

El productor publicó un video donde ofrece la disculpa a la cantante, pero Sasha reaccionó con rechazo a esto, asegurando que no cumple con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.