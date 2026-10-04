¡Del tamaño de una pelota! Granizo daña autos, casas y estructuras en Paraguay

Granizo gigante en Paraguay. Foto: ANDE

Una fuerte tormenta con granizo afectó la noche de este sábado 3 de octubre a Asunción, Paraguay, y varias ciudades del departamento Central, donde se registraron daños en vehículos, viviendas y estructuras, además de cortes de energía eléctrica.

El temporal estuvo acompañado de lluvias intensas y ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora, en medio de una alerta meteorológica por condiciones de tiempo severo. Habitantes compartieron imágenes de calles inundadas y grandes bloques de granizo.

La tormenta alcanzó sectores de Asunción, así como Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque. Reportes locales documentaron parabrisas rotos, techos dañados y vehículos con abolladuras por el tamaño del hielo.

Never seen hail like this in Asunción.



Windshields shattered, hoods covered in dents, streets white with ice in minutes. The damage to cars is unreal. #Paraguay #granizo pic.twitter.com/QALeJOOzpd — Clarity Paraguay (@ClarityParaguay) October 3, 2026

Granizada en Paraguay provoca daños y cortes de luz

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó un código amarillo para atender a los usuarios afectados por las interrupciones en el suministro.

⚠️ COMUNICADO DE PRENSA



✅ EL 67 % DE LAS LÍNEAS AFECTADAS YA FUERON RESTABLECIDAS



39 líneas de 23.000 voltios, de las 58 que quedaron fuera de servicio entre las 18:38 y las 22:02 horas del sábado 3 de octubre de 2026, tras la tormenta con vientos fuertes

1/4 pic.twitter.com/vJ5NOuCz96 — ANDE Página Oficial (@ANDEOficial) October 4, 2026

De acuerdo con la dependencia, 58 líneas de 23 mil voltios quedaron fuera de servicio durante la tarde y noche del sábado. Hasta el último reporte, 39 ya habían sido restablecidas.

La afectación eléctrica se registró mientras equipos de emergencia y personal de la ANDE trabajaban para recuperar el servicio en las zonas afectadas por el temporal.

y caída de granizo, ya han sido restablecidas. Los 19 alimentadores restantes se encuentran en proceso de verificación para su pronta normalización.



La ANDE activó el Código Amarillo y sumó 20 cuadrillas adicionales que, junto con el personal de turno,

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Granizo del tamaño de pelotas sorprende a habitantes

En redes sociales fueron difundidos videos e imágenes de la granizada, en los que se observa el tamaño de los bloques de hielo que cayeron en distintos puntos del área metropolitana.

Vecinos reportaron daños principalmente en parabrisas, techos y otras estructuras. En algunos testimonios, el granizo fue comparado con pelotas de tenis por sus dimensiones.

Increible el granizo ahora en asunción paraguay @todonoticias pic.twitter.com/ac5nmfJY7U — erika ❄️ (@Erika_Umf) October 3, 2026

El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó que este tipo de tormentas es propio de la primavera en el Cono Sur, aunque señaló que su intensidad pudo verse amplificada por la influencia de El Niño.

Paraguay mantiene alerta por tormentas severas

La Dirección de Meteorología e Hidrología había advertido sobre un sistema de tormentas para la Región Oriental de Paraguay, con probabilidad elevada de tiempo severo de manera puntual.

El pronóstico contemplaba lluvias moderadas a fuertes, caída de granizo y ráfagas cercanas o superiores a 100 kilómetros por hora.

#ALERTA | tormentas severas con granizo destructivo sobre Formosa y #Asuncion, Paraguay (📽️).



El avance de una línea de inestabilidad genera daños a bienes materiales.



Rige alerta ROJO 🟥 en Paraguay.



Rige alerta NARANJA 🟧 en Formosa y Misiones. pic.twitter.com/JPgLCHZqZm — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) October 4, 2026

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de las afectaciones provocadas por el temporal.

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