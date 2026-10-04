¡Del tamaño de una pelota! Granizo daña autos, casas y estructuras en Paraguay
Las autoridades paraguayas alertaron por más lluvias fuertes en las próximas horas.
Una fuerte tormenta con granizo afectó la noche de este sábado 3 de octubre a Asunción, Paraguay, y varias ciudades del departamento Central, donde se registraron daños en vehículos, viviendas y estructuras, además de cortes de energía eléctrica.
El temporal estuvo acompañado de lluvias intensas y ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora, en medio de una alerta meteorológica por condiciones de tiempo severo. Habitantes compartieron imágenes de calles inundadas y grandes bloques de granizo.
La tormenta alcanzó sectores de Asunción, así como Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque. Reportes locales documentaron parabrisas rotos, techos dañados y vehículos con abolladuras por el tamaño del hielo.
Granizada en Paraguay provoca daños y cortes de luz
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó un código amarillo para atender a los usuarios afectados por las interrupciones en el suministro.
De acuerdo con la dependencia, 58 líneas de 23 mil voltios quedaron fuera de servicio durante la tarde y noche del sábado. Hasta el último reporte, 39 ya habían sido restablecidas.
La afectación eléctrica se registró mientras equipos de emergencia y personal de la ANDE trabajaban para recuperar el servicio en las zonas afectadas por el temporal.
Granizo del tamaño de pelotas sorprende a habitantes
En redes sociales fueron difundidos videos e imágenes de la granizada, en los que se observa el tamaño de los bloques de hielo que cayeron en distintos puntos del área metropolitana.
Vecinos reportaron daños principalmente en parabrisas, techos y otras estructuras. En algunos testimonios, el granizo fue comparado con pelotas de tenis por sus dimensiones.
El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó que este tipo de tormentas es propio de la primavera en el Cono Sur, aunque señaló que su intensidad pudo verse amplificada por la influencia de El Niño.
Paraguay mantiene alerta por tormentas severas
La Dirección de Meteorología e Hidrología había advertido sobre un sistema de tormentas para la Región Oriental de Paraguay, con probabilidad elevada de tiempo severo de manera puntual.
El pronóstico contemplaba lluvias moderadas a fuertes, caída de granizo y ráfagas cercanas o superiores a 100 kilómetros por hora.
Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de las afectaciones provocadas por el temporal.
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