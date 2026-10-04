Tras ataque en Torreón, SNTE y Gobierno federal capacitarán a escuelas en seguridad

Foto: Cuartoscuro | |Ilustración

Tras el ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila, así como a otros planteles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció que, junto a autoridades federales, capacitará a docentes, estudiantes y familias sobre cómo actuar ante situaciones que representen un riesgo para su seguridad.

A través de un comunicado, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, informó que en las próximas semanas se implementarán acciones conjuntas con el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina.

Agregó que la capacitación estará dirigida a maestros y padres de familia, así como a estudiantes, con el objetivo de que conozcan los protocolos y medidas que deben seguir ante acontecimientos de violencia al interior, o en las inmediaciones de los centros escolares.

“En unas semanas, se implementarán acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad para capacitar con personal de alto nivel de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Marina, a maestras, maestros, padres de familia, madres de familia, a los estudiantes, en lo que hay que hacer, qué protocolos seguir cuando suceden acontecimientos tan, pero tan lamentables”

Alfonso Cepeda Salas / secretario general, SNTE

Durante un acto en Veracruz, sostuvo que la construcción de entornos escolares seguros requiere prevención, preparación y participación de toda la comunidad educativa, destacando los avances laborales durante la Cuarta Transformación, así como la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las demandas del magisterio.

Sin embargo, señaló que aún existen pendientes, entre ellos las condiciones de jubilación de los trabajadores que se encuentran bajo el esquema de cuentas individuales. Por ello, reiteró el llamado del sindicato para reformar la Ley del ISSSTE.

Cepeda Salas sostuvo que los trabajadores bajo este régimen enfrentan una expectativa de jubilación equivalente apenas a entre 30 y 35 por ciento de su salario, por lo que afirmó que el SNTE cuenta con una propuesta para modificar esta situación.

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