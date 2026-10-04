Bajo arresto domiciliario, Ernesto Ruffo recibe visita de panistas

Visita a Ernesto Ruffo. Foto: PAN Baja California

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, recibió este sábado en su casa de Ensenada a exgobernadores, exsenadores y otros integrantes del PAN, quienes acudieron para expresarle su apoyo mientras cumple prisión domiciliaria.

Entre los asistentes estuvieron los exgobernadores de Guanajuato Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks; el exalcalde de Tijuana y exsenador Héctor Osuna; y el exalcalde de Mexicali y exsenador Víctor Hermosillo Celada.

Hoy compartimos un espacio con Ernesto Ruffo, hablando de democracia y de la historia que ha construido Baja California



Desde el Sistema PAN seguimos creyendo en el diálogo y en la importancia de mantenernos cerca de quienes han sido parte de nuestra historia democrática pic.twitter.com/RMxvm6ctOr — PAN Baja California (@PAN_BajaCal) October 3, 2026

Panistas visitan a Ernesto Ruffo durante prisión domiciliaria

También acudieron el exsenador por Sonora, Ramón Corral Ávila, y el exregidor de Ensenada, Adrián García García. Además, el expresidente Vicente Fox sostuvo una videollamada con Ruffo.

De acuerdo con información difundida por integrantes del PAN en Baja California, durante el encuentro hablaron sobre democracia, libertad y la historia política de Baja California.

Por su parte, el empresario Iván Nolasco Cruz también compartió imágenes del encuentro y mencionó:

“Seguimos creyendo en ti, Ernesto, y en la esperanza de un México mejor, donde la patria, la familia y la libertad sean el motor que nos una”

Ernesto Ruffo salió del Altiplano y regresó a Ensenada

Ruffo dejó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, después de que un juez modificara el lugar donde debe cumplir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La FGR informó que el cambio fue determinado por razones humanitarias, luego de que la defensa argumentara la edad y problemas de salud del exmandatario. La dependencia aclaró que esta modificación no detiene ni cambia el proceso penal.

El juez estableció que Ruffo continúe bajo prisión domiciliaria en Ensenada, mientras sigue el procedimiento judicial por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Así, la FGR informó que mantiene pruebas contra Ernesto “N”, incluidos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información. El proceso continúa ante la autoridad judicial competente.

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