Nueva oleada de ataques rusos deja en Ucrania 8 muertos y casi 100 heridos en 24 horas

Foto: AFP

Al menos ocho personas murieron y otras 83 resultaron heridas en las últimas 24 horas a causa de una nueva oleada de ataques rusos contra diversas regiones de Ucrania, según informaron el domingo las autoridades regionales.

Las Fuerza Aéreas ucranianas detallaron que Moscú lanzó 157 drones de diversos tipos, de los cuales 131 fueron interceptados. Pese a la respuesta, aseguraron, los impactos y la caída de restos provocaron daños en al menos 17 localizaciones a lo largo del país.

En la capital, Kiev, un ataque con drones alcanzó el puente del Norte sobre el río Dniéper, dejando al menos dos heridos, según confirmó el alcalde Vitali Klitschko. Dicha acción se suma al impacto registrado el día anterior contra el puente del Sur, consolidando una ofensiva rusa dirigida contra las infraestructuras viales estratégicas que conectan ambas partes de la ciudad.

De esta manera, las principales víctimas mortales se concentraron en las provincias de Járkov y Sumy. En la primera, las autoridades informaron de cinco fallecidos y 49 heridos por el impacto de bombas sobre zonas residenciales e infraestructuras eléctricas. En Sumy, los bombardeos del Ejército terrestre y la aviación rusa acabaron con la vida de tres personas y dejaron 10 heridos.

El resto de los heridos se registraron en las provincias de Dnipró, Donetsk, Jersón, Zaporiyia y Mikolaiv, donde los proyectiles afectaron a edificios residenciales, instalaciones portuarias y redes de suministros esenciales.

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