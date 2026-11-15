Día Mundial de la Diabetes: una de cada tres personas vive con la enfermedad sin saberlo

Tratar la diabetes a tiempo puede hacer la diferencia. Foto: Embecta

En México, alrededor de 13 millones de personas adultas viven con diabetes tipo 2, pero cerca de 4.6 o 5.6 millones desconocen que tienen esta enfermedad de acuerdo con ENSANUT; la falta de un diagnóstico oportuno representa un desafío para la atención de este padecimiento, que puede avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, especialistas y organismos del sector salud destacan la importancia de detectar la enfermedad oportunamente, mantener la continuidad del tratamiento y vigilar los niveles de glucosa para reducir el riesgo de complicaciones.

¿Cuántas personas con diabetes tienen controlada la enfermedad en México?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2021-2024, de los adultos con diagnóstico previo de diabetes tipo 2 en México, el 77.3% acudió al médico al menos una vez durante el último año.

Aunque el 90.9% recibe tratamiento farmacológico, el porcentaje disminuye cuando se analiza la continuidad de la atención; pues el 77.4% toma sus medicamentos de manera regular y solamente el 33% presenta control glucémico.

Este último indicador considera una concentración de hemoglobina glucosilada menor al 7%, un parámetro de referencia que no representa una meta universal para todas las personas con diabetes.

El estudio también identificó diferencias en el acceso y seguimiento del tratamiento, por ejemplo, el uso regular de medicamentos fue menor entre hombres (74.9%), adultos jóvenes (69.8%) y personas con nivel socioeconómico bajo (73.2%).

¿Por qué es importante detectar la diabetes a tiempo?

Uno de los principales desafíos de la diabetes tipo 2 es que puede desarrollarse durante años sin síntomas evidentes, es por ello, esperar a presentar malestares para acudir a una revisión puede retrasar su diagnóstico.

La frecuencia con la que una persona debe realizarse pruebas depende de factores como su edad, antecedentes y condiciones de salud, por lo que la valoración de un profesional es necesaria para determinar cuándo hacerlo.

Sobre la importancia de la educación de los pacientes, Mariana Buss, PhD, profesional de Medical Affairs en la compañía global de tecnología médica Embetca, señaló que el tratamiento debe acompañarse de orientación para evitar errores en su aplicación y resolver dudas desde el inicio.

“No basta con indicar un tratamiento: las personas necesitan aprender a utilizarlo correctamente y contar con acompañamiento para resolver sus dudas desde el principio. La educación en diabetes no es un paso adicional, sino una parte fundamental del cuidado de esta condición”. Mariana Buss, PhD, profesional de Medical Affairs en Embetca

Pues a más de 100 años de su descubrimiento, la insulina continúa siendo indispensable para millones de personas que viven con diabetes; sin embargo, su uso debe acompañarse de orientación médica para que los pacientes conozcan cómo administrarla y resolver dudas sobre su tratamiento.

Las recomendaciones internacionales FITTER Forward 2025 destacan la importancia de una técnica correcta de inyección y de la educación continua para reducir posibles riesgos que afecten el control de la glucosa.

En el Día Mundial de la Diabetes 2026, el llamado a la intervención temprana pone énfasis en la detección oportuna, el seguimiento médico y la educación de los pacientes para mejorar el control de la enfermedad.

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