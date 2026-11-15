Desmantelar al CJNG y atrapar a funcionarios corruptos sigue siendo máxima prioridad: DEA

Foto: AFP

La máxima prioridad sigue siendo desmantelar la red terrorista del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aseguró la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) estadounidense, agregando que apunta a su liderazgo, infraestructura financiera y operaciones criminales globales, tras la sentencia de 22 años de cárcel al hermano del “Mencho”.

Asimismo, el director de la institución, Terry Cole, aseguró en X que “también perseguirán sin descanso a los funcionarios corruptos y actores políticos que se benefician de, protegen y alimentan estas empresas criminales”.

JUSTICE AND ACCOUNTABILITY!



@DEAHQ top priority remains dismantling the CJNG terrorist network, targeting its leadership, financial infrastructure, and global criminal operations.@DEAHQ and @HSTaskForce will also relentlessly pursue the corrupt officials and political actors… pic.twitter.com/tJkSRlE50C — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 13, 2026

“La corrupción y el narcotráfico van de la mano, sin importar la posición política” Terry Cole / director de la DEA

¿Qué dijo la DEA sobre el CJNG?

El viernes, Terry Cole, director de la DEA reiteró que la institución a su cargo mantiene la persecución al Cártel Jalisco Nueva Generación como máxima prioridad, así como contra los funcionarios corruptos que le ayudan y se benefician del narcotráfico y el crimen organizado.

Remarcando la etiqueta de organización terrorista, aseguró a través de un mensaje de X que “los responsables de inundar nuestras comunidades con veneno, alimentar la violencia y matar a cientos de miles de estadounidenses deben rendir cuentas”.

Toda vez que aseguró que las instituciones estadounidenses deben continuar con el combate al crimen organizado “sin refugios seguros. Sin inmunidad. Sin hacer la vista gorda”, destacando que “proteger la vida de los estadounidenses y nuestra seguridad nacional no es negociable”.

¿Por qué la amenaza de la DEA?

Toda vez que el mensaje de Cole se da luego de que el viernes una jueza condenó a Antonio Oseguera Cervantes, hermano del “Mencho”, difunto líder del CJNG, a 22 años de cárcel por cargos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

La jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, emitió su sentencia contra el hombre conocido como ‘Tony Montana’, tras declararse culpable de dos cargos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y uso de armas de fuego, que habría cometido durante al menos dos décadas, de acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

Oseguera, recluido en una cárcel en el estado de Virginia, es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, que murió en pasado febrero durante un operativo llevado a cabo por efectivos federales en Tapalpa, Jalisco, que desencadenó una oleada de disturbios en al menos una docena de estados mexicanos. En febrero de 2025, fue extraditado a Estados Unidos desde México, donde llevaba bajo custodia desde diciembre de 2022 tras una operación en Tlajomulco de Zúñiga, también en Jalisco.

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