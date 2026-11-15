Cae el “Mike”, operador de los “Rs”, en Atotonilco el Alto tras balacera; mantienen despliegue federal

Foto: X: @OHarfuch

Un fuerte operativo militar y policiaco se mantiene desplegado en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, tras el enfrentamiento por la captura de Miguel Ángel “N”, alias “Mike” o “Diego”. Omar García Harfuch anunció su aprehensión.

Asimismo, destacó que el detenido es señalado como operador logístico de la célula delictiva “Los R’s”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y presunto implicado en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En Atotonilco el Alto, Jalisco, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y del Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, identificado como presunto integrante de “Los R’s”, facción… pic.twitter.com/9t0TZpVMj1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 15, 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban labores de patrullaje cuando los tripulantes de una camioneta abrieron fuego contra los agentes. Los agentes repelieron el ataque, lo que desató la balacera en las inmediaciones de las localidades de Ejido del Valle y Milpillas, derivando en la detención de Miguel Ángel “N”.

Las fuerzas federales notificaron la situación y pidieron refuerzos a través del sistema C5 Escudo Jalisco. Al lugar arribaron las unidades de la Policía de Jalisco para contener el enfrentamiento armado. De acuerdo con los datos confirmados por autoridades de seguridad federal, entre ellas Omar García Harfuch, al repeler la agresión armada, un presunto atacante perdió la vida en el lugar.

Toda vez que las fuerzas federales y estatales mantienen el cerco perimetral en la zona para asegurar el área y continuar con las diligencias.

Este enfrentamiento ocurre dos días después de otro choque armado registrado en el vecino municipio de Ocotlán, agresión que concluyó con dos civiles armados sin vida, así como un integrante del Ejército y una mujer civil con heridas por proyectil de arma de fuego.

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