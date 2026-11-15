Segundo día de caos en el Aeropuerto Internacional de Cancún por cancelación y demora de vuelos a EE. UU. y Canadá

Caos en aeropuerto. Foto: Cuartoscuro

Más de 20 vuelos fueron cancelados y otros 35 reportaron demoras durante las primeras horas de este sábado en el Aeropuerto Internacional de Cancún, con destinos a Estados Unidos y Canadá. Las afectaciones se extendieron por segundo día consecutivo y provocaron aglomeraciones en las terminales 3 y 4 de llegadas internacionales.

​La situación está relacionada con las restricciones al tráfico aéreo en Estados Unidos, que redujeron la capacidad habitual para realizar despegues y aterrizajes de manera simultánea.

El problema comenzó el viernes, cuando se reportaron 37 cancelaciones de vuelos de salida y cinco de llegada, lo que generó retrasos que continuaron durante este sábado.

Pasajeros enfrentan largas esperas en el aeropuerto

Desde temprano, numerosos viajeros llegaron con varias horas de anticipación para documentar su equipaje y pasar a las salas de última espera, con la expectativa de que sus vuelos pudieran salir durante el día.

Sin embargo, algunos pasajeros enfrentaron la cancelación definitiva de sus rutas, mientras otros permanecieron a la espera de información sobre sus horarios de salida.

Demoras pueden provocar nuevas cancelaciones

Una de las complicaciones para las aerolíneas es que las largas esperas en tierra pueden provocar que las tripulaciones agoten sus tiempos legales de trabajo.

Cuando esto ocurre, las compañías deben cancelar los trayectos o esperar la llegada de relevos procedentes de otros destinos, lo que prolonga las afectaciones para los viajeros.

Personal de las aerolíneas informó a los pasajeros que el servicio se normalizará de manera paulatina conforme disminuya el tráfico aéreo.

Por ahora, los viajeros que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Cancún continúan a la espera de que sus vuelos puedan salir durante este sábado.

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