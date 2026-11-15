Desde Perú, el Papa León XIV lamenta el “sufrimiento” de los pueblos que se vacían

Foto: AFP

El Papa León XIV expresó este sábado su preocupación por los pueblos rurales que se “vacían” debido a la pobreza, al visitar dos pequeñas comunidades del norte de Perú que por un día se colmaron de fieles.

El Papa estadounidense de 71 años llegó el miércoles al país, donde vivió casi dos décadas y del que también tiene la nacionalidad. Es la última etapa de una gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina, un mes después de ser sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón.

Temprano estuvo en Santa Cruz de Succhabamba, un poblado rural en los Andes del norte a 2 mil metros de altitud, al que viajó en helicóptero desde su “querida” Chiclayo, en la que fue obispo y con la que había tenido un emotivo reencuentro el viernes. Durante una misa, en una explanada rodeada de colinas verdes, León XIV expresó “gran preocupación” por la desatención que sufren las personas y puso de ejemplo a los pueblos rurales.

“Pensemos (…) en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor (…) en las grandes ciudades de la costa”, dijo el líder de los mil 400 millones de católicos del mundo. También invocó a reflexionar “en las dificultades” de la “baja natalidad, que vacían los pueblos” y su desigual participación en la distribución de la riqueza derivada de “recursos de la tierra”.

La región de Cajamarca, donde se encuentra el pueblo, es la que más habitantes ha perdido por migración interna, según un censo de 2025: unas 729 mil personas nacidas allí viven en otras partes del país.

Entre quienes asistieron a la misa estaba Irma Villalobos, de 61 años, que nació en Santa Cruz pero migró a la costera Chiclayo. Volvió para ver al Papa. “Representa algo muy profundo, muy significativo (…). Vivir como hermanos es lo que más necesitamos hoy en día en nuestra sociedad peruana”, dijo.

Cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo, llegaba hasta la localidad sobre todo para su fiesta patronal, en septiembre. La última vez que estuvo ahí fue en 2022 y había prometido volver. En su homilía, el papa aseguró que las tradiciones religiosas colectivas, la “piedad popular”, ofrecen “un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo, hoy tan extendidos”.

“Me duele”

Por la tarde, en las calles de la pequeña y árida localidad de Zaña, miles de fieles se aglomeraron para ver al papa. Algunos llevaban banderas vaticanas, otros cantaban y un niño disfrazado de sumo pontífice lo esperaba.

“Esto no lo vamos a ver” nunca más “en la vida”, dijo Luis Cosio, que vendía botellas, gorros, posavasos y otros recuerdos de León XIV.

El papa llegó cuando se celebran los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, el misionero español que evangelizó indígenas y al que considera un modelo espiritual. Allí murió en 1606. Zaña, de 4 mil 200 habitantes, está 50 kilómetros al suroeste de Chiclayo. Hace tres siglos, una fuerte inundación arrasó la ciudad y la despobló, una desgracia que forjó el mito de un castigo divino y también moldeó su identidad.

“Es un pueblo con mucha costumbre, mucha fe, mucho arraigo religioso”, explicó Laura Barreto, profesora de educación especial.

Como en Santa Cruz, los habitantes recordaron que Prevost llegaba todos los años en abril para celebrar la fiesta del santo, así como para otras ocasiones. Su discurso empezó entre aplausos, gritos agudos del público y referencias a esa antigua relación, antes de cambiar el tono. El Papa resaltó el legado del pueblo afroperuano, que tiene una fuerte influencia en la localidad, y condenó los “grandes sufrimientos y humillaciones” que dejó la esclavitud siglos atrás.

También se solidarizó con las familias que sufren “a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad”. “Me duele pensar en quienes viven con miedo”, comentó. Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000), por la expansión de peligrosos grupos criminales.

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