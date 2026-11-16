Los retos que enfrenta Anthropic con su salida a la bolsa en Wall Street

Es la primera startup en alcanzar una alta valoración en 5 años. Foto: AFP.

Anthropic busca batir récords con su salida en la Bolsa de Valores de Wall Street, en un momento de incertidumbre por el alto costo de la IA, las deudas de la empresa y las preocupaciones por el desarrollo acelerado de esta tecnología.

La empresa de San Francisco debutará el 19 de noviembre en el Nasdaq, bajo el símbolo bursátil ANT. Existe un precio preliminar de 70 y 78 dólares por acción, de las cuales, se ofertarán 825 millones.

En cinco años, Anthropic se ha convertido en un gigante de la inteligencia artificial, alcanzando una valoración de un billón de dólares, marcando un hito donde una startup nunca había crecido tan rápido.

Sin embargo, la empresa enfrenta una triple amenaza: rivales están cerca de alcanzarla en valor; una disminución de precios y cuentas por pagar que siguen aumentando.

Anthropic expuso estos riesgos en su prospecto para su salida en Wall Street: el documento que muestra su visión para captar a potenciales inversores.

Retos de Anthropic con su salida a la bolsa en Wall Street

La firma tecnológica indicó que “la distancia que separa a los modelos más avanzados de IA puede reducirse”. Es decir, que la competencia con otras empresas hace más pequeña la ventaja de Anthropic con sus competidores.

Agregó que “prácticamente todos” sus ingresos provienen de sus herramientas de inteligencia artificial. A diferencia de Google o Meta, no tiene detrás un imperio publicitario que lo respalde, ni un negocio de nube como Microsoft.

En ese escenario, su crecimiento fue más bajo en el tercer trimestre del 2026, cuando fue del 45%. En el trimestre anterior, su crecimiento fue del 145%. Lo anterior provocó que los accionistas bajaran sus expectativas de valoración a 1.3 billones de dólares.

El avance de los modelos abiertos de IA

Anthropic saldrá a la bolsa de Wall Street en un momento donde los llamados modelos abiertos de IA, que cualquier persona puede descargar y modificar, se están acercando a los modelos cerrados como Claude o ChatGPT.

El rezago de los modelos abiertos frente a los cerrados es de alrededor de cuatro meses, según el instituto de investigación Epoch AI.

Anthropic también reconoce que se limita a sí misma. Y es que, sus medidas de seguridad “podrían ralentizar nuestro avance en capacidades en comparación con competidores que no adopten restricciones similares”.

Pese a eso, la empresa sostiene que cada versión nueva de Claude dispara las ventas. Más del 80% de sus ingresos el trimestre pasado provino de modelos de menos de seis meses de antigüedad.

Precios en picada

Además, la similitud entre los modelos privados de IA ha provocado que los precios bajen cuando ofrecen los mismos servicios. Anthropic redujo el precio de Claude Opus un 20% en septiembre, mientras OpenAI disminuyó en julio el precio de uno de sus modelos insignia.

En contraste, Anthropic enfrenta una mayor necesidad de insumos electrónicos conforme mejora sus modelos. Y es que, cada nuevo modelo debe ser más grande que el anterior y entrenado con más datos, lo que demanda mayor poder de cómputo.

Desde finales de 2025, la empresa se comprometió a pagar, al menos, 417 mil millones de dólares para alquilar procesadores y servidores. Representa cerca de 13 años de ventas al ritmo del primer semestre de 2026, y el total podría ser casi el doble si se incluyen contratos previstos o cancelables.

Estos compromisos son obligatorios, sin importar el estado del negocio, advierte Anthropic.

Una IA que parece menos rentable

La salida de Anthropic a la bolsa de Wall Street compromete a toda la industria, ya que Google y Amazon son accionistas, proveedores y revendedores.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) teme un “golpe triple” en inversiones cruzadas si la IA es menos rentable de lo esperado. Eso dañaría los precios de acciones en caída y generaría deudas más difíciles de pagar, mientras que los ingresos prometidos no se materializarían.

Para pagar sus cuentas, Anthropic se está apoyando en dinero del mercado bursátil, por lo que la firma independiente de investigación New Constructs calificó su salida en la bolsa como “una prueba sin precedentes de la credulidad de los inversores”.

Por su parte, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, consideró que es “poco aconsejable” salir a la bolsa este año. Por ello, decidió esperar hasta 2027 para ver cómo le va a su rival.

A todo esto se suman los riesgos de la acelerada competencia por mejorar la IA, los cuales han sido advertidos por las propias empresas tecnológicas.

Por ello, se ha hecho un llamado a frenar la carrera y enfocarse en fortalecer los protocolos de seguridad para evitar que esta tecnología se “escape” de manos humanas.

Sin embargo, Donald Trump, quien busca que Estados Unidos se mantenga a la cabeza en el desarrollo de esta tecnología, ha rechazado frenar el crecimiento y ha apelado a una “super inteligencia artificial”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.