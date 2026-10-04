Trump designa a Jay Clayton para coordinar la “Superinteligencia” en Estados Unidos

Presidente Donald Trump. Foto; AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la creación de una Fuerza de Superinteligencia para coordinar los esfuerzos del Gobierno federal en materia de inteligencia artificial (IA), organismo que será dirigido por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton.

El anuncio fue realizado por Trump a través de su red Truth Social, donde señaló que la nueva Fuerza de Superinteligencia tendrá como objetivo coordinar la participación del Gobierno federal para que Estados Unidos mantenga el liderazgo mundial en el desarrollo de esta tecnología.

De acuerdo con el mandatario, la creación de esta fuerza ocurre después del denominado Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia, en el que, según su publicación, participaron las principales compañías tecnológicas del mundo.

Jay Clayton dirigirá la Fuerza de Superinteligencia

Trump informó que Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, estará al frente de la nueva fuerza de trabajo de la Casa Blanca. El organismo también contará con otros funcionarios de la administración estadounidense.

Entre los integrantes mencionados por Trump se encuentran:

Andrew Ferguson , presidente de la Comisión Federal de Comercio

, presidente de la Comisión Federal de Comercio Emil Michael , subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología

, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal

La Fuerza de Superinteligencia informará directamente al presidente de Estados Unidos, de acuerdo con el anuncio.

¿Qué hará la nueva fuerza de inteligencia artificial?

Según Trump, el organismo coordinará la participación del Gobierno federal con distintos sectores relacionados con el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

La coordinación incluirá a consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas dedicadas a la Superinteligencia.

Trump también afirmó que la nueva fuerza tendrá la misión de proteger los intereses de los estadounidenses y mejorar sus condiciones de vida mediante el desarrollo de esta tecnología.

El presidente estadounidense describió la Superinteligencia como un ámbito que, de acuerdo con algunas opiniones citadas en su publicación, podría tener una importancia superior a la Revolución Industrial y a internet.

La creación de esta estructura ocurre mientras investigadores han advertido sobre posibles riesgos asociados con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, de acuerdo con la información difundida junto con el anuncio.

Trump utilizó el término Superinteligencia para referirse al nuevo esquema de coordinación federal y señaló que la prioridad será mantener el liderazgo de Estados Unidos en este ámbito tecnológico.

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