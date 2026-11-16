Pedro Sánchez recibirá a Lula da Silva en Madrid antes de las elecciones en España

Lula y Pedro Sánchez. Foto: AFP

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibirá este lunes 16 de noviembre al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Madrid, en un encuentro que ocurre a menos de dos semanas de las elecciones españolas del próximo 29 de noviembre, en las que el dirigente socialista busca mantenerse en el poder.

La reunión representa un respaldo político para Sánchez, quien también recibirá al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, otro de sus aliados en América Latina. Los encuentros se producen en un contexto de avance de partidos de derecha en distintos países de la región.

Lula da Silva se reúne con Pedro Sánchez en Madrid

De acuerdo con la agenda oficial del Gobierno español, Sánchez y Lula se reunirán a partir de las 11:00 horas locales en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo español. Aunque inicialmente se había anunciado un acto de campaña en el que participarían ambos mandatarios, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) informó posteriormente que fue cancelado.

La visita de Lula ocurre después de su primera gira internacional tras conseguir la reelección presidencial en Brasil, donde venció al senador conservador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral de finales de octubre.

Lula expresa respaldo a Sánchez antes de las elecciones

El encuentro ocurre en un momento complicado para el dirigente socialista español, pues las encuestas citadas en el reporte colocan a la derecha por delante en intención de voto rumbo a las elecciones del 29 de noviembre.

De acuerdo con esos sondeos, los partidos de derecha podrían obtener más votos, aunque sin alcanzar una mayoría absoluta. Esto abriría la posibilidad de que necesiten el respaldo de la extrema derecha para formar Gobierno.

Sánchez ha defendido que la tendencia política de la derecha y la extrema derecha no continuará creciendo. A principios de noviembre, aseguró que la llamada ola ultra podría perder fuerza, al mencionar los resultados electorales de Brasil y Estados Unidos.

De esta forma, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, Sánchez recibe respaldo de sus allegados políticos.

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