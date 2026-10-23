Buen Fin 2026: Profeco advierte sobre compras impulsivas y explica cómo evitar deudas

Profeco llama a evitar compras compulsivas en Buen Fin 2026. Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para evitar compras compulsivas durante el Buen Fin 2026, entre ellas elaborar un presupuesto, comparar precios y revisar las condiciones de pago antes de adquirir productos, con el objetivo de prevenir deudas que afecten la economía familiar.

A través de un comunicado publicado el 22 de octubre, la dependencia señaló que las promociones de esta campaña comercial pueden aprovecharse para comprar electrodomésticos, aparatos electrónicos, muebles o adelantar regalos de fin de año, siempre que los gastos se ajusten a la capacidad económica de cada consumidor.

La edición 2026 del Buen Fin se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, por lo que Profeco llamó a los consumidores a organizar sus finanzas antes de que comiencen las ofertas.

¿Cómo evitar las compras compulsivas durante el Buen Fin 2026?

La Profeco recomienda que, antes de aprovechar una promoción, los consumidores identifiquen qué productos necesitan y cuáles desean adquirir, pero no son indispensables.

Para ello, sugiere elaborar dos listas: una con los artículos necesarios y otra con aquellos cuya compra puede posponerse.

Esta separación permite determinar qué gastos deben tener prioridad y cuáles podrían representar un desembolso que afecte el presupuesto familiar.

Entre las principales recomendaciones de la dependencia se encuentran:

Elaborar un presupuesto antes de comenzar las compras

antes de comenzar las compras Priorizar los productos necesarios sobre aquellos que no son indispensables

sobre aquellos que no son indispensables Comparar precios entre diferentes establecimientos y marcas

entre diferentes establecimientos y marcas Revisar el historial de precios para identificar variaciones antes de las promociones

para identificar variaciones antes de las promociones Establecer límites de gasto para cada producto

para cada producto Evaluar los meses sin intereses antes de comprometer ingresos futuros

antes de comprometer ingresos futuros Consultar garantías y políticas de devolución antes de pagar

La Procuraduría explicó que estas medidas permiten organizar los recursos disponibles y reducir el riesgo de adquirir compromisos financieros que superen la capacidad de pago.

¿Cómo saber si una oferta del Buen Fin realmente tiene descuento?

Una de las recomendaciones de Profeco para el Buen Fin 2026 es consultar los precios de los productos antes de que comience la campaña comercial.

La dependencia recordó que cuenta con la herramienta Quién es Quién en los Precios, mediante la cual los consumidores pueden revisar el historial de costos de diversos artículos que suelen comercializarse durante esta temporada.

El servicio permite conocer si el precio de un producto ha aumentado o disminuido, información que puede utilizarse para comparar las promociones anunciadas por los establecimientos.

Para consultar los datos, los consumidores pueden ingresar al portal oficial:

https://elbuenfin.profeco.gob.mx

Profeco recomienda utilizar esta información antes de tomar una decisión de compra, ya que conocer el comportamiento de los precios ayuda a establecer cuánto dinero se está dispuesto a pagar por determinado artículo.

Además del costo, la institución aconseja comparar las características de los productos, las marcas disponibles y las condiciones ofrecidas por distintos proveedores.

¿Qué debes revisar antes de comprar en el Buen Fin?

La Procuraduría señaló que comparar precios no es el único aspecto que debe considerarse al realizar una compra durante el Buen Fin.

Una vez seleccionado el producto, recomienda revisar las condiciones bajo las cuales será vendido y entregado.

Entre los aspectos que deben verificarse se encuentran:

Precio del producto en diferentes establecimientos

Características y especificaciones del artículo

Plazos de entrega ofrecidos por el proveedor

Políticas de cambio o devolución

Condiciones de la garantía

La dependencia explicó que conocer esta información permite evaluar las opciones disponibles en el mercado antes de comprometer el presupuesto.

También recomienda establecer un monto máximo para cada compra y un límite general de gastos que no supere la capacidad de pago mensual.

¿Conviene comprar a meses sin intereses durante el Buen Fin 2026?

La Profeco también pidió a los consumidores analizar las promociones de meses sin intereses, una modalidad de pago que suele ofrecerse durante las campañas comerciales.

La institución señaló que es necesario evaluar si este tipo de financiamiento realmente permite aprovechar los recursos disponibles sin afectar las finanzas personales a largo plazo.

Aunque estas promociones permiten distribuir el pago de un producto durante varios meses, representan un compromiso que debe considerarse dentro del presupuesto.

Por ello, la Procuraduría recomienda revisar si los pagos mensuales pueden cubrirse con los ingresos disponibles, sin descuidar otras obligaciones económicas.

El organismo enfatizó que el presupuesto general de compras no debe superar la capacidad de pago del consumidor.

Profeco recomienda pagar deudas o ahorrar antes que realizar compras impulsivas

Además de planear las adquisiciones, la Profeco recordó que existen otras alternativas para utilizar el dinero disponible durante la temporada de descuentos.

La dependencia planteó que, antes de contraer nuevas deudas por compras impulsivas, los consumidores consideren destinar sus recursos al cumplimiento de obligaciones financieras.

Entre las opciones mencionadas se encuentran:

Adelantar pagos del impuesto predial

Liquidar cuentas bancarias pendientes

Destinar una parte de los ingresos al ahorro

Estas acciones forman parte de las recomendaciones de la institución para evitar que las compras realizadas durante el Buen Fin comprometan la estabilidad financiera de los hogares.

¿Cuándo empieza y termina el Buen Fin 2026?

La 16.ª edición del Buen Fin se llevará a cabo durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial del programa.

Durante este periodo, los establecimientos participantes ofrecerán descuentos y promociones en diferentes productos y servicios.

Las fechas establecidas son:

Viernes 13 de noviembre: inicio del Buen Fin 2026

inicio del Buen Fin 2026 Sábado 14 de noviembre: segundo día de promociones

segundo día de promociones Domingo 15 de noviembre: tercer día de ofertas

tercer día de ofertas Lunes 16 de noviembre: cuarto día de la campaña

cuarto día de la campaña Martes 17 de noviembre: último día del Buen Fin 2026

Los consumidores pueden consultar los establecimientos participantes y la información general de la campaña en el portal oficial elbuenfin.org.