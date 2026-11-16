Las de hoy | 16 de noviembre de 2026 

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Uno TV presenta las noticias principales este 16 de noviembre de 2026

El Universal: Consejeros del INE piden reembolsos por 955 mil pesos

En los primeros seis meses de 2026, los 10 consejeros del INE han solicitado reembolsos por 955 mil pesos como parte de sus gastos de representación y viáticos de altos mandos a los que tienen acceso. Tan sólo tres consejeros concentraron 73.7% de los recursos, es decir, 704 mil 27 pesos. Se trata de Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz.

Consejeros del INE piden reembolsos por 955 mil pesos En los primeros seis meses de 2026, los 10 consejeros del INE han solicitado reembolsos por 955 mil pesos como parte de sus gastos de representación y viáticos de altos mandos a los que tienen acceso. Tan sólo tres consejeros concentraron 73.7% de los recursos, es decir, 704 mil 27 pesos. Se trata de Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz. Reforma: Alcanza 171 mil mdp subsidio a gasolinas

Crece en ocho meses boquete fiscal. Anticipa Pemex que topes afectarán de operación.

Alcanza 171 mil mdp subsidio a gasolinas Crece en ocho meses boquete fiscal. Anticipa Pemex que topes afectarán de operación. Milenio: Desmantelan trece granjas de criptomonedas en cuatro años

Montaron seis sobre la estructura patrimonial, deportiva y de generación hidroeléctrica bajo control del SME y Fénix; a tarifa comercial, el costo por unidad supera los 1.5 millones de pesos: expertos.

Desmantelan trece granjas de criptomonedas en cuatro años Montaron seis sobre la estructura patrimonial, deportiva y de generación hidroeléctrica bajo control del SME y Fénix; a tarifa comercial, el costo por unidad supera los 1.5 millones de pesos: expertos. Excélsior: Retrasos comprometen 57 contratos del INE

Consejeros cuestionan plazos. El instituto enfrenta rezagos en contrataciones clave debido a la tardanza en aprobar documentación electoral y a la revisión de procesos para prevenir irregularidades.

Retrasos comprometen 57 contratos del INE Consejeros cuestionan plazos. El instituto enfrenta rezagos en contrataciones clave debido a la tardanza en aprobar documentación electoral y a la revisión de procesos para prevenir irregularidades. La Jornada: Taddei dio por adjudicación directa 96% de 13 mil 300 contratos

Monto supera los 2 mil 800 mdp. Las empresas más beneficiadas en los últimos dos años son de seguridad y limpieza.

Taddei dio por adjudicación directa 96% de 13 mil 300 contratos Monto supera los 2 mil 800 mdp. Las empresas más beneficiadas en los últimos dos años son de seguridad y limpieza. La Razón: Urgen activistas y académicos comité a diputados para relevo de Taddei

Cuestionan retraso en convocatoria; ven riesgo en comicios de 2027 sin conducción renovada y con apoyo político; piden acción contundente para restaurar credibilidad: Valadés, Cossío, Alcocer.

Urgen activistas y académicos comité a diputados para relevo de Taddei Cuestionan retraso en convocatoria; ven riesgo en comicios de 2027 sin conducción renovada y con apoyo político; piden acción contundente para restaurar credibilidad: Valadés, Cossío, Alcocer. El Heraldo: Piden auditar material electoral para el 2027

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, solicitó revisar los contratos tras afirmar que hay cuatro empresas que han sido beneficiadas desde la etapa de Lorenzo Córdova en el INE.

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