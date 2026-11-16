Las de hoy | 16 de noviembre de 2026
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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 16 de noviembre de 2026
- El Universal: Consejeros del INE piden reembolsos por 955 mil pesos
En los primeros seis meses de 2026, los 10 consejeros del INE han solicitado reembolsos por 955 mil pesos como parte de sus gastos de representación y viáticos de altos mandos a los que tienen acceso. Tan sólo tres consejeros concentraron 73.7% de los recursos, es decir, 704 mil 27 pesos. Se trata de Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz.
- Reforma: Alcanza 171 mil mdp subsidio a gasolinas
Crece en ocho meses boquete fiscal. Anticipa Pemex que topes afectarán de operación.
- Milenio: Desmantelan trece granjas de criptomonedas en cuatro años
Montaron seis sobre la estructura patrimonial, deportiva y de generación hidroeléctrica bajo control del SME y Fénix; a tarifa comercial, el costo por unidad supera los 1.5 millones de pesos: expertos.
- Excélsior: Retrasos comprometen 57 contratos del INE
Consejeros cuestionan plazos. El instituto enfrenta rezagos en contrataciones clave debido a la tardanza en aprobar documentación electoral y a la revisión de procesos para prevenir irregularidades.
- La Jornada: Taddei dio por adjudicación directa 96% de 13 mil 300 contratos
Monto supera los 2 mil 800 mdp. Las empresas más beneficiadas en los últimos dos años son de seguridad y limpieza.
- La Razón: Urgen activistas y académicos comité a diputados para relevo de Taddei
Cuestionan retraso en convocatoria; ven riesgo en comicios de 2027 sin conducción renovada y con apoyo político; piden acción contundente para restaurar credibilidad: Valadés, Cossío, Alcocer.
- El Heraldo: Piden auditar material electoral para el 2027
El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, solicitó revisar los contratos tras afirmar que hay cuatro empresas que han sido beneficiadas desde la etapa de Lorenzo Córdova en el INE.
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