Frente frío 6 provocará lluvias en 29 estados del país este lunes

Frío y lluvia en México. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 16 de noviembre, se esperan lluvias en 29 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A su vez, el frente frío 6 se extenderá sobre el noroeste del país, provocando bajas temperaturas y precipitaciones. Asimismo, el frente frío 5 dejó de afectar el territorio nacional, mientras se aproxima un nuevo sistema frontal.

¿Dónde lloverá este lunes 16 de noviembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Sonora

Coahuila

Guanajuato

Tlaxcala

Guerrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 16 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h: Tamaulipas y Veracruz

Tamaulipas y Veracruz Vientos de 40 a 60 km/h : Oaxaca

: Oaxaca Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: Baja California

Baja California Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y con lluvias aisladas, las cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.