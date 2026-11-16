Ojo si sales este lunes 16 de noviembre: habrá protestas y 20 plantones en la CDMX

Movilizaciones en CDMX para este 16 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tiene previstas dos concentraciones y 20 plantones este lunes 16 de noviembre de 2026, durante el puente por el aniversario de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las movilizaciones se concentrarán principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, con una posible marcha desde el Monumento a la Revolución.

Imagen creada con IA

Las autoridades también contemplan ocho eventos de esparcimiento, entre actividades culturales, deportivas, artísticas y religiosas, que podrían incrementar la afluencia de personas en distintos puntos de la capital.

¿Dónde habrá concentraciones y posibles marchas hoy en CDMX?

7:00 horas | Movimiento Estudiantil UAM-I

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Dirección: avenida San Rafael Atlixco 186, colonia Leyes de Reforma Primera Sección, alcaldía Iztapalapa.

avenida San Rafael Atlixco 186, colonia Leyes de Reforma Primera Sección, alcaldía Iztapalapa. Motivo: manifestación relacionada con la sesión 592, de carácter urgente, del Colegio Académico de la UAM, en la que se analizará la situación de sus cinco unidades y las demandas estudiantiles.

manifestación relacionada con la sesión 592, de carácter urgente, del Colegio Académico de la UAM, en la que se analizará la situación de sus cinco unidades y las demandas estudiantiles. Aforo estimado: 50 personas.

12:00 horas | Organizaciones en solidaridad con Palestina

Lugar: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Dirección: Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: manifestación en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir el cese de la guerra en la Franja de Gaza.

manifestación en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir el cese de la guerra en la Franja de Gaza. Aforo estimado: 150 personas.

150 personas. Observación: la SSC no descarta que los participantes realicen una marcha hacia otro punto de la Ciudad de México.

Esta última concentración podría generar afectaciones a la circulación en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, particularmente si los manifestantes deciden desplazarse. Hasta el momento, la agenda no establece una ruta ni un destino.

¿Dónde permanecen los plantones en CDMX este 16 de noviembre?

Además de las concentraciones programadas para este lunes, la SSC registra 20 plantones iniciados en fechas anteriores.

Entre los puntos señalados se encuentran:

Zócalo capitalino, Cuauhtémoc: presencia de organizaciones indígenas y otros grupos que mantienen demandas sociales y laborales.

presencia de organizaciones indígenas y otros grupos que mantienen demandas sociales y laborales. Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez: trabajadores activos y jubilados del IMSS exigen la renuncia del secretario general de su sindicato.

trabajadores activos y jubilados del IMSS exigen la renuncia del secretario general de su sindicato. Zamora 107, colonia Condesa: otro plantón de trabajadores activos y jubilados del IMSS con la misma demanda sindical.

otro plantón de trabajadores activos y jubilados del IMSS con la misma demanda sindical. Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez: integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia demandan atención a sus peticiones relacionadas con personas desaparecidas y víctimas de violencia.

integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia demandan atención a sus peticiones relacionadas con personas desaparecidas y víctimas de violencia. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México-Coyoacán 343, colonia Xoco: comunidades indígenas mantienen demandas relacionadas con desalojos.

comunidades indígenas mantienen demandas relacionadas con desalojos. Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez 2, Centro Histórico: integrantes de comunidades mazatecas de Oaxaca solicitan respeto a sus derechos e intervención de la Corte.

integrantes de comunidades mazatecas de Oaxaca solicitan respeto a sus derechos e intervención de la Corte. Preparatoria 8 de la UNAM, avenida Lomas de Plateros 448, Álvaro Obregón: estudiantes solicitan mayor seguridad y atención a denuncias de presunto acoso.

estudiantes solicitan mayor seguridad y atención a denuncias de presunto acoso. Preparatoria 1 de la UNAM, Xochimilco: estudiantes demandan seguridad e investigaciones por presuntos actos de acoso y violencia.

Los plantones forman parte de la agenda de seguimiento de las autoridades y no implican necesariamente que este lunes se realicen nuevas marchas o bloqueos.

¿Qué otros eventos podrían generar tránsito en CDMX?

La agenda de la SSC también incluye actividades con aforos importantes:

11:00 horas: Día Nacional de Oración por México, en el Monumento a la Revolución; aforo previsto de 5 mil personas.

Día Nacional de Oración por México, en el Monumento a la Revolución; aforo previsto de 5 mil personas. 16:00 horas: Capitanes contra Osceola Magic, en la Arena Ciudad de México; 6 mil 500 asistentes estimados.

Capitanes contra Osceola Magic, en la Arena Ciudad de México; 6 mil 500 asistentes estimados. 17:00 horas: Lucha Kingdom, en la Arena México; aforo previsto de 16 mil personas.

Lucha Kingdom, en la Arena México; aforo previsto de 16 mil personas. 18:00 horas: Estela Núñez y Jorge Muñiz, en el Teatro Metropólitan; 3 mil 165 asistentes estimados.

Estela Núñez y Jorge Muñiz, en el Teatro Metropólitan; 3 mil 165 asistentes estimados. 18:00 horas: El Rey León, en el Teatro Telcel; aforo previsto de mil 400 personas.

El Rey León, en el Teatro Telcel; aforo previsto de mil 400 personas. 20:00 horas: To You, en el Auditorio BlackBerry; 2 mil 50 asistentes estimados.

También están contemplados el Festival del Terror en Six Flags México, con un aforo estimado de 15 mil personas, y actividades del Buen Fin en las 16 alcaldías.

Los automovilistas deben considerar que la concentración en apoyo a Palestina y el evento religioso coinciden en el Monumento a la Revolución, aunque están programados a diferentes horas.

La SSC no ha confirmado cierres viales específicos ni rutas de marcha para las concentraciones de este lunes.

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