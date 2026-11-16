La mañanera de Claudia Sheinbaum, 16 de noviembre de 2026: hoy encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, ofrece la tradicional conferencia mañanera este lunes 16 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 16 de noviembre de 2026
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