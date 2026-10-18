Japón prepara misión espacial para explorar las lunas de Marte; buscan traer muestras

Japón planea misión a Marte. Foto: AFP

Japón prepara el lanzamiento de la misión espacial MMX (Martian Moons eXploration), con la que busca recolectar muestras de Fobos, una de las dos lunas de Marte, y traerlas a la Tierra. El proyecto pretende ayudar a explicar cómo se formaron el planeta rojo y sus satélites, así como el origen de los materiales que pudieron favorecer la aparición de la vida.

La misión, desarrollada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) con la colaboración de instituciones internacionales, también estudiará Deimos, la segunda luna marciana. Además, busca probar tecnologías que podrían servir para futuras expediciones humanas al planeta rojo.

On August 13 at Tanegashima Space Center,

The Martian Moons eXploration (MMX) spacecraft was unveiled.

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Misión MMX: Japón busca muestras de Fobos y Deimos

La sonda MMX será transportada por un cohete H3 que despegará el martes 20 de octubre desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Japón, a las 04:41 horas, tiempo local, de acuerdo con la JAXA.

La nave tiene previsto llegar a la región de Marte en 2027. Después, estudiará Fobos y buscará recolectar al menos 10 gramos de material para llevarlos de regreso a la Tierra en 2031.

¿Cómo se formaron las lunas de Marte?

Uno de los principales objetivos de la misión es determinar si Fobos y Deimos surgieron después de una gran colisión entre Marte y otro cuerpo celeste o si son asteroides que quedaron atrapados por la gravedad del planeta. Resolver esta pregunta ayudaría a comprender mejor la formación del sistema solar y la evolución de los planetas rocosos, entre ellos la Tierra.

La investigación también busca conocer cómo el agua y los compuestos orgánicos, sustancias que contienen carbono y pueden participar en procesos relacionados con la vida, llegaron a las regiones interiores del sistema solar.

IDEFIX explorará la superficie de Fobos

Antes de recolectar las muestras, el vehículo explorador IDEFIX, desarrollado con participación de Francia y Alemania, estudiará la superficie de Fobos. Sus observaciones ayudarán a evaluar las condiciones para que la nave pueda aterrizar de forma segura.

Así, la operación representa un desafío técnico porque Fobos tiene una gravedad muy débil, lo que complica el aterrizaje y el desplazamiento de los equipos sobre el terreno, como informó la JAXA.

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