Embajada de EE. UU. alerta por megamarcha por el agua en Guadalajara este domingo

EE. UU. alerta por megamarcha por el agua en Guadalajara. Fotos: AFP y Cuartoscuro

La Embajada de los Estados Unidos en México, a través de su sitio web, alertó por una manifestación prevista este domingo 18 de octubre en Guadalajara.

La “Megamarcha por el Agua” está programada para comenzar este domingo en punto de las 11 horas, sobre la Avenida Juárez, en Guadalajara, Jalisco. Tras los connatos de bronca registrados el pasado 11 de octubre, en otra manifestación ante la mala calidad del agua, las autoridades estadounidenses hicieron un llamado a sus ciudadanos.

Embajada da detalles de la marcha

En el alertamiento de la Embajada de los Estados Unidos en México, se detalla la ubicación, la hora y el recorrido que se planea realizar.

Hora : 11:00 am

: 11:00 am Lugar: Parque Rojo hasta el Palacio de Gobierno, Guadalajara

Del mismo modo, las autoridades estadounidenses mencionaron que se prevé que existan interrupciones en el tráfico a lo largo de la Avenida Juárez, debido a los manifestantes y a la presencia policial.

EE. UU. sugiere tomar medidas

Tras la “Megamarcha por el Agua” prevista para este domingo, la embajada estadounidense lanzó una serie de medidas para sus ciudadanos en Guadalajara:

Evita las zonas alrededor de las protestas y manifestaciones

Pon atención a los medios de comunicación y a las autoridades locales para recibir actualizaciones

Sigue las indicaciones de las autoridades

A su vez, extendieron números de emergencia y medios para recibir asistencia, en caso de requerirla:

Desde México: (55) 2579-2000

Desde Estados Unidos: 011-52-(55)-2579-2000 o 301-985-8843

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

De esta manera, de nueva cuenta, los ciudadanos en Guadalajara saldrán a las calles este domingo para reclamar al gobierno de Jalisco por los problemas relacionados con la calidad del agua en el AMG.

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