Kenia confirma 4 nuevos casos de ébola, acumulando 7 contagios y una muerte

Foto: AFP | Ilustrativa

El Ministerio de Salud de Kenia confirmó el sábado cuatro nuevos casos de la cepa Bundibugyo del ébola, elevando a siete el total de contagios, incluido un fallecimiento, mientras se intensifican los esfuerzos para prevenir la transmisión comunitaria de la enfermedad, aunque el riesgo, dicen, “sigue siendo bajo”.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el ministerio keniano informó que todos los “nuevos casos ya se encontraban en cuarentena cuando desarrollaron síntomas” y fueron “aislados, analizados y puestos en atención de inmediato”.

Así, notificó un total de 130 contactos registrados, de los cuales se han rastreado 128 (98.5%), mientras que dos todavía están pendientes.

En este sentido, las autoridades kenianas recordaron que no hay “evidencias de transmisión comunitaria”, por lo que el “riesgo sigue siendo bajo“, y recomendaron mantenerse “vigilantes y seguir las actualizaciones oficiales del Ministerio de Salud“.

En total, Kenia confirmó siete casos y un fallecimiento por la cepa que está asolando la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde ha dejado ya más de 4 mil 500 muertos y 9 mil 300 casos.

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