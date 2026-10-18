Kenia confirma 4 nuevos casos de ébola, acumulando 7 contagios y una muerte
Los nuevos casos son de contactos registrados que estaban en cuarentena, descartando transmisión comunitaria.
El Ministerio de Salud de Kenia confirmó el sábado cuatro nuevos casos de la cepa Bundibugyo del ébola, elevando a siete el total de contagios, incluido un fallecimiento, mientras se intensifican los esfuerzos para prevenir la transmisión comunitaria de la enfermedad, aunque el riesgo, dicen, “sigue siendo bajo”.
A través de un comunicado en sus redes sociales, el ministerio keniano informó que todos los “nuevos casos ya se encontraban en cuarentena cuando desarrollaron síntomas” y fueron “aislados, analizados y puestos en atención de inmediato”.
Así, notificó un total de 130 contactos registrados, de los cuales se han rastreado 128 (98.5%), mientras que dos todavía están pendientes.
En este sentido, las autoridades kenianas recordaron que no hay “evidencias de transmisión comunitaria”, por lo que el “riesgo sigue siendo bajo“, y recomendaron mantenerse “vigilantes y seguir las actualizaciones oficiales del Ministerio de Salud“.
En total, Kenia confirmó siete casos y un fallecimiento por la cepa que está asolando la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde ha dejado ya más de 4 mil 500 muertos y 9 mil 300 casos.
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