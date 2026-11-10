Mochila con bomba explota durante conflicto vecinal en España; muere un policía

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Una mochila con material explosivo detonó mientras agentes de la Policía Nacional intentaban retirarla de la entrada de un edificio en Oviedo, España. La explosión provocó la muerte de un policía.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes, luego de que un enfrentamiento entre vecinos escalara hasta que un hombre disparó contra una joven, quien resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

🚨🚨Un compañero ha muerto y otro está herido grave. Mis condolencias a todos los amigos y compañeros.

La joven de 17 años que recibió los disparos, también se encuentra herida grave. https://t.co/8U0GcmFrWr pic.twitter.com/RnOOE8XhQz — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) November 10, 2026

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Nacional acudieron al lugar y localizaron una mochila que contenía material explosivo en la entrada del edificio.

Mientras los agentes intentaban alejar el artefacto, este explotó y provocó la muerte de uno de los policías.

🇪🇸🚨 Un agente de Policia Nacional muerto y otro herido muy grave tras la explosión de una mochila bomba en Oviedo, España pic.twitter.com/P3AouMOrlr — RT Última Hora (@RTultimahora) November 10, 2026

A través de un comunicado, el sindicato policial JUPOL informó que el agente fallecido pertenecía a la unidad canina de la Policía Nacional.

Además, la Policía Nacional informó que, durante la intervención, también murió el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José.

Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José



Nuestro abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos pic.twitter.com/lm9lfCU7tB — Policía Nacional (@policia) November 10, 2026

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