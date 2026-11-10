Mochila con bomba explota durante conflicto vecinal en España; muere un policía
Una mochila con material explosivo detonó mientras agentes de la Policía Nacional intentaban retirarla de la entrada de un edificio en Oviedo, España. La explosión provocó la muerte de un policía.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes, luego de que un enfrentamiento entre vecinos escalara hasta que un hombre disparó contra una joven, quien resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Nacional acudieron al lugar y localizaron una mochila que contenía material explosivo en la entrada del edificio.
Mientras los agentes intentaban alejar el artefacto, este explotó y provocó la muerte de uno de los policías.
A través de un comunicado, el sindicato policial JUPOL informó que el agente fallecido pertenecía a la unidad canina de la Policía Nacional.
Además, la Policía Nacional informó que, durante la intervención, también murió el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José.
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