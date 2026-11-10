Silva-Herzog califica como grave la crisis institucional del INE

Esta noche en Noticias en Claro, Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, calificó como muy grave la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de los señalamientos de presunta corrupción relacionados con la gestión de su presidenta consejera, Guadalupe Taddei. El académico consideró que el organismo enfrenta uno de los momentos más complicados de su historia, debido al impacto que el escándalo tiene sobre una institución clave para la democracia mexicana.

Silva-Herzog mencionó que la crisis pudo aprovecharse para impulsar una renovación en la presidencia del INE, mediante un perfil que generara consenso entre las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, señaló que la respuesta de Morena y sus aliados ha sido trasladar la responsabilidad a administraciones anteriores, en lugar de asumir las decisiones y omisiones actuales. También criticó que se intente responsabilizar a Lorenzo Córdova por la gestión de Guadalupe Taddei.

Reducción de presupuesto, un reto de cara al 2027

El académico advirtió que otro problema es recortar el presupuesto del INE como consecuencia de los señalamientos contra su titular, pues el próximo año habrá elecciones federales y locales que requerirán una institución con capacidad para organizar los comicios y garantizar el conteo de los votos. Asimismo, mencionó que las reducciones salariales de los consejeros no serían suficientes para compensar un recorte de 6 mil millones de pesos y señaló que también deben atenderse las inconformidades de trabajadores del organismo por sus condiciones laborales.

Finalmente, Jesús Silva-Herzog aseguró que los audios y las denuncias conocidas en los últimos días justifican una investigación urgente sobre la red de corrupción dentro del INE. Consideró necesario que las instituciones correspondientes intervengan y que se sancione a quienes resulten responsables. Añadió que será importante seguir de cerca las decisiones que se tomen durante las próximas semanas para conocer el rumbo del organismo electoral.

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