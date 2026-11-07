“El tiempo se acaba”: amenazas de bomba ahora sacuden televisoras en Europa

Televisoras reciben amenazas de bomba. Foto: Reuters

Varias cadenas de televisión en Europa recibieron amenazas de bomba este viernes, lo que provocó evacuaciones, operativos policiales y la suspensión temporal de algunas transmisiones. Los mensajes advertían que había explosivos en los edificios y que “el tiempo se acaba”.

Entre las empresas afectadas se encuentran la televisora irlandesa RTE, la británica Sky y la cadena privada búlgara Nova TV. Las autoridades inspeccionaron las instalaciones, pero no encontraron explosivos en ninguno de los lugares afectados.

Amenazas de bomba en Europa: correos advertían de explosiones

Los mensajes enviados a RTE y Nova aseguraban que un supuesto integrante de un grupo había colocado un artefacto explosivo en sus instalaciones.

“Detonará en 45 minutos. El tiempo se acaba”, señalaba uno de los correos electrónicos recibidos por ambas televisoras.

Los mensajes llevaban como asunto “MENSAJE A OCCIDENTE” y estaban firmados con el nombre de Mikhail Andropov.

El supuesto autor afirmaba pertenecer a un grupo relacionado con las recientes falsas amenazas contra vuelos comerciales en Europa.

También advertía que los incidentes registrados durante la semana eran apenas el comienzo de lo que podría ocurrir en el continente.

Hasta ahora, se desconoce quién envió las amenazas y si existe alguna relación con Rusia.

#Mundo | Las instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa RTE fueron evacuadas luego de que una amenaza de bomba llegara por correo electrónico a los directivos del organismo. pic.twitter.com/IqjFByKm9Y — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2026

Televisoras suspenden transmisiones y evacuan edificios

Las amenazas provocaron distintas medidas de seguridad en las cadenas afectadas:

RTE , Irlanda : suspendió parte de su programación y la sustituyó por música y mensajes pregrabados. La policía inspeccionó las instalaciones durante más de tres horas.

, : suspendió parte de su programación y la sustituyó por música y mensajes pregrabados. La policía inspeccionó las instalaciones durante más de tres horas. Nova TV , Bulgaria: evacuó su redacción en Sofía mientras las autoridades revisaban el edificio. La transmisión continuó sin interrupciones.

, Bulgaria: evacuó su redacción en Sofía mientras las autoridades revisaban el edificio. La transmisión continuó sin interrupciones. Sky, Reino Unido: fue identificada entre las cadenas que recibieron alertas.

Tras las inspecciones, el personal de RTE y Nova regresó a sus instalaciones.

Investigan posible relación con amenazas contra vuelos en Europa

Las alertas ocurrieron después de una serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos de pasajeros desde Serbia hacia Finlandia, España y otros destinos. Este viernes se vieron afectados vuelos en Francia, República Checa, Bulgaria y Portugal por las amenazas.

Estos incidentes provocaron desvíos, aterrizajes de emergencia y revisiones de seguridad, aunque tampoco se encontraron explosivos.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, señaló que los organismos de seguridad europeos todavía no determinan si las amenazas fueron realizadas por individuos o forman parte de una operación coordinada.

Martin advirtió que este tipo de acciones puede alterar el funcionamiento de la sociedad y generar miedo entre la población.

“Tenemos que mantener la calma”, declaró el mandatario a RTE.

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