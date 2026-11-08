Eisenkot abre la puerta a Netanyahu en nuevo Gobierno de Israel, pero con una condición

Gadi Eisenkot planteó integrar a Benjamin Netanyahu en una coalición. Foto: AFP

El político israelí Gadi Eisenkot, encargado de buscar la conformación de un nuevo Gobierno en Israel, manifestó su disposición a integrar al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, y a uno de sus principales aliados políticos en una coalición, siempre que acepten que él encabece la administración.

La propuesta contempla la posible participación del partido Likud, liderado por Netanyahu, y del Partido Sionista Religioso, vinculado al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Sin embargo, Eisenkot estableció como condición que ambas fuerzas respalden un Gobierno bajo su liderazgo y los principios políticos que ha planteado.

“Si los miembros del Likud (de Netanyahu) y del Partido Sionista Religioso (del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich) creen realmente que este es un momento para la unidad, como le dijeron al presidente, no veo ninguna razón por la que no apoyarían un Gobierno dirigido por mí y los principios que he presentado“, declaró Eisenkot.

Sus declaraciones abren la posibilidad de una alianza entre sectores políticos que han mantenido diferencias, en un escenario marcado por la búsqueda de una nueva mayoría parlamentaria y la definición de quién encabezará el próximo Ejecutivo israelí.

¿Por qué Eisenkot busca integrar a Netanyahu en su Gobierno?

La invitación plantea un posible acercamiento entre el principal bloque opositor y las fuerzas que actualmente forman parte del entorno político de Netanyahu. La condición central es que el Likud y el partido de Smotrich acepten incorporarse a una administración encabezada por Eisenkot, en lugar de mantener al actual primer ministro al frente del Gobierno.

El planteamiento fue presentado bajo el argumento de que Israel necesita una etapa de unidad política. Eisenkot sostuvo que la disposición expresada por ambos partidos para alcanzar ese objetivo debería traducirse en su respaldo a una coalición dirigida por él.

Por ahora, la propuesta no significa que Netanyahu haya aceptado participar en ese eventual Gobierno ni que exista un acuerdo definitivo entre las fuerzas mencionadas. La posibilidad dependerá de las negociaciones y de la postura que adopten los partidos involucrados.

Isaac Herzog encarga a Eisenkot formar el nuevo Gobierno de Israel

El presidente israelí, Isaac Herzog, designó a Gadi Eisenkot para encabezar las negociaciones destinadas a conformar el próximo Gobierno del país.

Al anunciar el encargo, Herzog consideró que Israel atraviesa una “nueva realidad política“, en referencia al contexto internacional y a los cambios derivados de las elecciones en Estados Unidos.

El mandatario destacó el nuevo escenario político estadounidense, después de los comicios en los que los demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso, en un resultado que representó un revés para el presidente republicano Donald Trump.

La designación de Eisenkot coloca al dirigente opositor al frente de las conversaciones para integrar una nueva coalición. Su propuesta de incorporar al Likud y al Partido Sionista Religioso, bajo su liderazgo, representa una de las posibilidades planteadas para alcanzar un acuerdo de Gobierno.

El proceso dependerá de las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas y de los apoyos que consiga reunir Eisenkot para definir quién dirigirá Israel en la siguiente etapa.

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