Cuba, el siguiente objetivo de Trump: presidente reitera que se ocupará de la isla después de hacerlo con Irán

Trump reiterá que va por Cuba. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno se ocupará de Cuba una vez que resuelva el asunto de Irán y adelantó que enviará al secretario de Estado, Marco Rubio, para cerrar un acuerdo con La Habana.

“Nos ocuparemos de Cuba a la vuelta de Irán… y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el acuerdo”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mandatario estadounidense había anticipado el mes pasado que Washington y Cuba podrían alcanzar un acuerdo y señaló que no consideraba necesaria una intervención militar.

Sin embargo, su administración ha declarado anteriormente que uno de sus objetivos es cambiar el Gobierno comunista cubano, mientras mantiene e intensifica las sanciones contra la isla.

Cuba aumenta sus importaciones desde Estados Unidos

Las declaraciones del presidente estadounidense llegan cuando Cuba alcanzó niveles récord en las importaciones procedentes de Estados Unidos, pese a las restricciones comerciales. Entre enero y agosto sumaron más de 875 millones de dólares, una cifra superior a la registrada durante todo 2025, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.

El incremento ocurre mientras Cuba enfrenta una crisis energética, con escasez de combustible y apagones agravados por el deterioro de su infraestructura.

Desde enero, Washington cortó el acceso del Estado cubano a la compra de combustible, pero autorizó ventas al sector privado de la isla. Estas operaciones representaron 231.7 millones de dólares entre enero y agosto.

Estados Unidos también se convirtió en un proveedor importante de energía solar. Entre enero y julio, sus exportaciones de paneles y sistemas solares a Cuba alcanzaron 6.3 millones de dólares, un aumento superior al 1,000% respecto a todo 2025.

Sanciones y presión económica sobre La Habana

Washington mantiene un embargo contra Cuba desde 1962 y ha intensificado las medidas contra empresas estatales, particularmente en sectores como minería, turismo y exportación de servicios médicos.

Estas restricciones han reducido las fuentes de divisas del Gobierno cubano, que anunció cambios económicos orientados a privatizar amplios segmentos de la economía.

El economista cubano Daniel Torralbas, radicado en Londres, advirtió que la creciente dependencia comercial de Estados Unidos representa un riesgo para la isla.

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