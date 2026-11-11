Rusia y Ucrania acuerdan gran intercambio de prisioneros para seguir con las negociaciones

Reunión entre representantes en Abu Dabi. Foto: AFP.

Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de prisioneros “a gran escala” para continuar con las negociaciones para lograr un posible fin a la guerra con la mediación de Estados Unidos.

Ambas naciones concluyeron la segunda ronda de negociación este miércoles, la cual duró alrededor de dos horas. El encuentro ocurrió con la intervención de emisarios estadounidenses, quienes se reunirán por separado con Volodimir Zelenski y Vladimir Putin.

Al concluir la reunión trilateral, no hubo informes sobre algún avance en los problemas de fondo entre Rusia y Ucrania, principalmente territoriales. También sostienen discrepancias sobre el papel de los países europeos en un futuro.

Pese a ello, ambos países se pusieron de acuerdo en un punto en el que, en anteriores ocasiones, han estado a favor: el canje de prisioneros.

El jefe de la delegación rusa Vladimir Medinski, anunció un intercambio de prisioneros “a gran escala”, aunque los detalles se conocerán después.

El último canje ocurrió el 23 de octubre, cuando cada país liberó a 270 personas recluidas, la mayoría militares, con la mediación de Emiratos Árabes, aliado de Washington.

Una reunión con resultados favorables

Tras acordar el intercambio de prisioneros, Vladimir Medinski aseveró que “el diálogo continuará, sin duda”, entre Rusia y Ucrania para lograr el fin de la guerra.

Del lado del Kiev, David Arakhamia, miembro de la delegación, aseguró que se ha logrado un “gran avance” en estas dos jornadas en Abu Dabi.

“Creo que tenemos una buena dinámica para alcanzar una solución antes de que comience el próximo año”, declaró.

Por su parte, el negociador estadounidense, Jared Kushner dijo que él y su par, Steve Witkoff, se reunirán el 12 de noviembre en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, y posteriormente con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, en Dublín.

En la reunión con el presidente ruso, Jared Kushner espera “revisar lo que se discutió hoy e intentar avanzar más” en algunos de los temas abordados. Ven “algunas oportunidades”.

Asimismo, el yerno de Donald Trump cree que el encuentro con el presidente ucraniano ayudará a “explorar más a fondo algunas de las ideas que se nos ocurrieron aquí hoy”.

El papel de Europa en la guerra

Un día antes, el presidente ucraniano dijo que las negociaciones del miércoles debían centrarse en “medidas de distensión” sobre la energía y en el mar Negro.

En el encuentro, los negociadores estadounidenses consideraron necesario que los aliados europeos de Ucrania se sumen eventualmente al diálogo, como Kiev ha reclamado desde hace tiempo.

Desde Copenhague, Volodímir Zelenski se mostró “satisfecho” con un “cambio” de enfoque de los emisarios de Washington durante las conversaciones.

Tras esto, los emisarios de Ucrania se reunieron con representantes europeos y estadounidenses, de acuerdo con lo declarado por una fuente a la AFP.

El presidente ucraniano pidió a Europa designar este mes a un representante para las negociaciones. Al mismo tiempo, reconoció que llegar a este punto no ha sido “fácil”, sobre todo porque Rusia ha presionado en mantener a Europa al margen.

El delegado ruso, Vladimir Medinski, ha declarado que no han recibido “ni una sola iniciativa de paz, ni una sola propuesta concreta de paz por parte de los países europeos. Por lo tanto, no está claro qué hay que debatir”.

Apuestan por una arquitectura de seguridad para terminar la guerra

Ucrania pide que se suspendan las hostilidades, antes de entrar en negociaciones sobre la seguridad en Europa por esta guerra, de acuerdo con una fuente de la delegación.

“Nosotros decimos que hay que debatir la arquitectura de seguridad del futuro una vez que hayan cesado las hostilidades y se hayan establecido las garantías de seguridad para Ucrania, mientras que los rusos dicen lo contrario”, precisó.

Los emisarios de Washington buscan dejar de lado temas que representan “callejones sin salida”, principalmente en cuanto al territorio ocupado. Para ello, proponen “una perspectiva más global y estratégica” sobre las deficiencias de la “arquitectura de seguridad”, como medida para evitar que continúe la guerra, según dicha fuente.

En ese sentido, Jared Kushner pidió un “nuevo” marco de seguridad para Ucrania y Rusia, pero también para Europa. Eso garantizaría “décadas, o incluso siglos, de paz”.

Sin embargo, Moscú exige un acuerdo que defina a fondo el reparto del territorio ocupado en Ucrania y la creación de una nueva arquitectura de seguridad en Europa.

En una declaración conjunta, europeos y estadounidenses respaldaron el martes una “arquitectura y unos mecanismos de seguridad europeos sólidos para la posguerra”. Sin embargo, exigieron respeto a “la soberanía” y la “integridad territorial” de Ucrania.

Mientras tanto, continúan los ataques aéreos. Recientemente, Rusia bombardeó seis subestaciones eléctricas “importantes” en cuatro provincias ucranianas, de acuerdo con el primer ministro Serguii Koretski.

En cambio, en la región rusa de Leningrado, el gobernador Alexander Drozdenko reportó un incendio en el puerto petrolero de Ust-Luga, presuntamente provocado por drones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.