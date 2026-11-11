Se abre enorme socavón en calles de la GAM; imágenes

Socavón en la GAM. Foto: SEGIAGUA

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) intervino en apoyo a la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) para atender y rehabilitar un tramo de la red secundaria de drenaje que presentó un colapso en la colonia Malinche, debido a las condiciones del terreno, y originó la formación de un enorme socavón.

Reparaciones del socavón. Foto: SEGIAGUA

Socavón en la colonia Malinche alcanza 4.70 metros de profundidad

El socavón en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX), dejó una abertura de aproximadamente 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho. Debajo, la cavidad era más grande: medía 3 metros de largo, 2.50 metros de ancho y 4.70 metros de profundidad.

La reparación incluyó el cambio de 12 metros de tubería de la red secundaria de drenaje, así como el relleno y la compactación del terreno donde se abrió el socavón.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, la #SEGIAGUA intervinó en apoyo a @TuAlcaldiaGAM para atender y rehabilitar un tramo de la red secundaria de drenaje que presentó un colapso en la colonia Malinche.

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🚧 Los equipos operativos trabajan de manera… pic.twitter.com/mOj5t2Uf0R — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 11, 2026

¿Qué falta para reparar la calle en la GAM?

El 10 de noviembre se instaló la nueva tubería, se colocó material de apoyo a sus costados y se rellenó parte de la cavidad con tepetate. La previsión era terminar el relleno en las siguientes 24 horas con apoyo de la alcaldía. Después se repondría el asfalto con apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Foto: SEGIAGUA

La reparación del socavón en la colonia Malinche quedará completa cuando terminen de rellenar la cavidad y repongan el asfalto.

¿Qué hacer si se abre un socavón en la calle?

Aléjate del borde y evita pasar por la zona , a pie o en vehículo. El terreno alrededor puede seguir cediendo aunque la abertura parezca pequeña.

, a pie o en vehículo. El terreno alrededor puede seguir cediendo aunque la abertura parezca pequeña. Llama al 911 si hay peligro inmediato , personas lesionadas o un vehículo atrapado. Da la ubicación exacta, con calle, colonia y un cruce cercano, y espera a los servicios de emergencia en un lugar seguro.

, personas lesionadas o un vehículo atrapado. Da la ubicación exacta, con calle, colonia y un cruce cercano, y espera a los servicios de emergencia en un lugar seguro. *Si no hay una emergencia inmediata, repórtalo en la CDMX a Locatel marcando 0311 o en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Si tomas fotos para el reporte, hazlo desde un punto seguro.

Respeta el acordonamiento y sigue las indicaciones de Protección Civil. Evita intentar rellenar el socavón por tu cuenta.

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