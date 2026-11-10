Anna Chapman, Alice Huang y otras mujeres presuntamente vinculadas con casos de espionaje internacional

Casos de espionaje que trascendieron fronteras. Foto: Pixabay/Shutterstock

A lo largo de los últimos años, distintas mujeres han sido relacionadas con presuntas operaciones de espionaje en Estados Unidos y Europa. Algunas utilizaron identidades falsas para acercarse a círculos militares; otras establecieron relaciones con políticos, empresarios y personas influyentes para obtener información o favorecer intereses extranjeros.

Entre los casos más conocidos están los de Anna Chapman, Alice Huang, Maria Butina, Olga Kolobova y Nomma Zarubina. Sin embargo, sus situaciones son distintas: algunas fueron condenadas por delitos relacionados con actividades de inteligencia, mientras que otras han sido señaladas en investigaciones periodísticas o procesos por delitos diferentes al espionaje.

1. Anna Chapman: la espía rusa detenida en Estados Unidos

En 2010, Anna Chapman fue detenida en Nueva York como parte de una red de 10 agentes rusos descubierta por el FBI.

“Los acusados ​​Vicky Pelaez, Anna Chapman y Mikhail Semenko, que operaban en este país con sus nombres reales, admitieron ser agentes de la Federación Rusa; y Chapman y Semenko admitieron ser ciudadanos rusos.”

“Estados Unidos ha accedido a entregar a estas personas a la custodia de la Federación Rusa. A cambio, la Federación Rusa ha accedido a liberar a cuatro personas que se encuentran encarceladas en Rusia por presunto contacto con agencias de inteligencia occidentales.“

Bajo una identidad empresarial, Chapman se relacionaba con personas influyentes y mantenía comunicaciones encubiertas con funcionarios rusos. Se declaró culpable de actuar como agente ilegal de Rusia y fue expulsada de Estados Unidos mediante un intercambio de prisioneros en 2010.

FBI surveillance photos depict the now infamous Russian spy Anna Chapman walking the streets of New York City prior to her arrest in 2010.



(1/6) pic.twitter.com/ZOqh6fVERa — Spycraft101 (@spycraft101) April 20, 2026

2. Alice Huang: señalada por presuntos vínculos con inteligencia china

La empresaria china Alice Huang fue identificada en reportes de The New York Times y de Reuters como una presunta colaboradora de los servicios de inteligencia de China.

Su nombre cobró relevancia por su relación con Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, y sus vínculos con Megaspeed International, compañía investigada por posibles operaciones irregulares con chips de inteligencia artificial.

No obstante, las acusaciones de espionaje contra Alice Huang no han sido acreditadas judicialmente.

Photos said to be shared by Alice Huang (Huang Le) from her own WeChat feed – almost like she was showing off and wanted people to know that she had special relationship with Jensen.



Shouldn’t a spy be more low-key and cautious than this? pic.twitter.com/LtvRwBAjVM — Vivi (@vivilinsv) November 9, 2026

3. Maria Butina: relaciones con organizaciones políticas estadounidenses

La ciudadana rusa Maria Butina fue detenida en 2018 por desarrollar contactos con figuras políticas y organizaciones estadounidenses, entre ellas personas vinculadas con la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Rick Santorum and Maria Butina, a Russian national who launched that country’s version of the NRA….

(he tried to have this picture scrubbed from the internet)

Please RT to keep it alive! pic.twitter.com/OE2tKPJsqZ — Slydude (@slydude3677) August 4, 2019

Se declaró culpable de conspirar para actuar como agente de Rusia sin registrarse ante las autoridades estadounidenses y fue condenada a 18 meses de prisión.

Su caso estuvo relacionado con los esfuerzos por establecer contactos e influir en círculos políticos de Estados Unidos.

“El 13 de diciembre de 2018, Maria Butina, ciudadana rusa residente en Estados Unidos, se declaró culpable de un delito federal de conspiración para actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero. Fue condenada a 18 meses de prisión. Butina ideó un plan para influir en la política del gobierno estadounidense en beneficio de Rusia mediante contactos con influyentes defensores del derecho a portar armas”

Wow. Maria Butina, a Russian gun advocate who once bragged about being involved in comms between the Trump campaign and Russia, has been charged with being an unregistered foreign agent and is being held until her hearing on Wednesday. https://t.co/sHR92JKAMP — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) July 16, 2018

4. Olga Kolobova: una identidad falsa para acercarse a militares de la OTAN

Bajo el nombre de María Adela Kuhfeldt Rivera, esta mujer se presentó como una diseñadora de joyas peruana y construyó una red de contactos en Italia.

Una investigación conjunta de Bellingcat, The Insider y Der Spiegel la identificó como Olga Kolobova, presunta integrante de la inteligencia militar rusa (GRU), quien habría logrado acercarse a militares estadounidenses y europeos vinculados con la OTAN.

El caso cobró relevancia por el uso de una identidad falsa y el establecimiento de relaciones sociales para aproximarse a personas relacionadas con ámbitos militares.

Imágenes coincidentes que prueban que la supuesta diseñadora de joyas María Adela Kufeldt Rivera es la misma persona que la espía rusa Olga Kolobova pic.twitter.com/fJxMl6hWXe — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) August 27, 2022

La ciudadana rusa Nomma Zarubina reconoció haber mantenido contacto con un agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), quien presuntamente le solicitó información sobre periodistas estadounidenses y otros contactos.

En febrero de 2026 se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus vínculos con el organismo ruso. Sin embargo, su condena no fue por espionaje, sino por declaraciones falsas y fraude migratorio.

Meet 'decolonization' expert Nomma Zarubina.



FSB codename "Alyssa"



All over the Washington DC think tank circuit. Had a knack for meeting US officials. Even attended some protests against Russia.



Just last week she spoke at an event on Parliament Hill in #Canada.



She's just… pic.twitter.com/BsAnDwHkCk — John Scott-Railton (@jsrailton) December 3, 2024

Relaciones personales e identidades falsas: tácticas en operaciones de inteligencia

Los cinco casos muestran distintas formas en que las relaciones sociales, los contactos políticos y empresariales y las identidades encubiertas pueden aparecer en operaciones de inteligencia internacional.

No obstante, existen diferencias importantes entre ellos: Anna Chapman y Maria Butina fueron condenadas por delitos relacionados con actividades de agentes extranjeros; Nomma Zarubina se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus vínculos con el FSB; Olga Kolobova fue identificada mediante una investigación periodística, mientras que Alice Huang enfrenta señalamientos que no han sido acreditados judicialmente.

Por ello, aunque los cinco nombres han sido relacionados con presuntas actividades de inteligencia, no todos corresponden a casos de espionaje comprobado ante los tribunales.

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