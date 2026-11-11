Buen Fin 2026: ¿cómo detectar tiendas falsas? Policía Cibernética alerta por fraudes

¡Cuidado con las estafas! A pocos días de que comience el Buen Fin 2026, los ciberdelincuentes aprovechan la temporada de descuentos para engañar a los consumidores mediante falsas promociones y tiendas en línea que buscan robar información personal y financiera.

Ante esta situación, la Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta a la ciudadanía para prevenir fraudes durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió sobre distintas modalidades de engaño, entre ellas tiendas falsas y descuentos que resultan demasiado atractivos.

¿Cómo identificar una tienda falsa o un posible fraude?

De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades, existen algunas señales que te ayudarán a detectar un intento de estafa:

Productos con precios demasiado bajos: ofertas que están muy por debajo de su costo habitual y que buscan atraer compradores.

ofertas que están muy por debajo de su costo habitual y que buscan atraer compradores. Mensajes con supuestos descuentos: promociones que llegan por correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería y que dirigen a páginas desconocidas.

promociones que llegan por correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería y que dirigen a páginas desconocidas. Premios y notificaciones falsas: avisos sobre supuestos problemas con pagos, entregas de mercancía o premios que requieren ingresar información personal.

¡Cuidado! Estas acciones pueden incluir un enlace malicioso y puedes ser víctima de PISHING.

¿Cómo evitar fraudes durante el Buen Fin 2026?

Compra únicamente en sitios oficiales y verifica cuidadosamente que la dirección electrónica corresponda al establecimiento.

Desconfía de precios excesivamente bajos y promociones difíciles de creer.

Evita abrir enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales, especialmente si provienen de remitentes desconocidos.

No compartas contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios por teléfono o aplicaciones de mensajería.

Confirma cualquier problema relacionado con pagos o entregas directamente con el establecimiento o la institución bancaria.

Utiliza métodos de pago seguros, activa mecanismos adicionales de autenticación y revisa constantemente los movimientos bancarios.

¿Dónde reportar un posible fraude durante el Buen Fin?

Si identificas una página sospechosa o eres víctima de un posible fraude digital, puedes comunicarte con la Policía Cibernética de la Ciudad de México a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

¡Compra con precaución y verifica la autenticidad de las ofertas!

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | #BuenFin | La #SSC a través de la Unidad de #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía de los fraudes digitales que pueden ocurrir durante el Buen Fin 2026.



Durante este fin de semana aumentan los fraudes digitales en los sitios falsos, hay… pic.twitter.com/uvUIUa9wHH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 10, 2026

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