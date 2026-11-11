Tras casi 15 años, ONU avala límites de México en el Golfo; esto podrá hacer

Foto: Getty Images

Después de casi 15 años de gestiones, México obtuvo el aval de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los límites exteriores de su plataforma continental extendida en el Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el reconocimiento este 10 de noviembre de 2026, tras la publicación de las recomendaciones del organismo internacional.

La decisión da certeza jurídica a los derechos exclusivos de México para explorar y explotar recursos naturales del suelo y subsuelo marinos en el llamado Polígono Oriental del Golfo de México, una zona donde también existen delimitaciones marítimas con Estados Unidos y Cuba.

El reconocimiento llega después de un proceso iniciado el 19 de diciembre de 2011, cuando México presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) la información científica y técnica para sustentar los límites de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.

COMUNICADO. "La ONU informa que se aceptan y confirman de manera definitiva y obligatoria los límites exteriores de la plataforma continental de nuestro país en el Golfo de México".https://t.co/InBKTxyZUB pic.twitter.com/fUE0qaSIiD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 11, 2026

¿Qué podrá hacer México tras el aval de la ONU?

Con el reconocimiento de los límites exteriores de su plataforma continental extendida, México cuenta con mayor certeza jurídica para ejercer sus derechos soberanos exclusivos sobre los recursos naturales del fondo marino.

De acuerdo con la Cancillería, estos derechos comprenden:

Explorar los recursos naturales del suelo y subsuelo marinos.

del suelo y subsuelo marinos. Explotar esos recursos dentro de los límites de su plataforma continental.

dentro de los límites de su plataforma continental. Ejercer sus derechos soberanos exclusivos sobre dichos recursos.

sobre dichos recursos. Dar publicidad internacional a los límites, mediante el depósito de cartas e información geográfica ante la ONU.

La SRE explicó que los límites exteriores tendrán carácter definitivo y obligatorio conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), al establecerse sobre la base de las recomendaciones de la Comisión.

Esto no significa que la ONU haya entregado un nuevo territorio a México, sino que el país consiguió el respaldo técnico internacional para establecer los límites exteriores de su plataforma continental en esa zona.

¿Dónde está la zona del Golfo de México reconocida por la ONU?

El área se encuentra en el Polígono Oriental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas medidas desde las líneas de base del país.

En esta región, México comparte delimitaciones marítimas con Estados Unidos y Cuba.

Imagen: SRE

El documento técnico de la ONU establece que los límites exteriores presentados por México están definidos mediante 10 puntos geográficos fijos, cuya ubicación fue examinada por la Comisión.

La revisión consideró información sobre la forma del fondo marino, las profundidades y la continuidad de la plataforma continental mexicana, particularmente en la zona del Escarpe de Campeche.

La Comisión concluyó que los puntos propuestos cumplen con los requisitos técnicos del artículo 76 de la CONVEMAR.

México esperó casi 15 años: así fue el proceso ante la ONU

El reconocimiento anunciado por la Cancillería es resultado de un procedimiento que comenzó en 2011 y atravesó distintas etapas de revisión.

Estas son las fechas principales:

19 de diciembre de 2011: México presentó su solicitud original sobre el Polígono Oriental del Golfo de México.

México presentó su solicitud original sobre el Polígono Oriental del Golfo de México. 24 de febrero de 2025: se estableció la subcomisión encargada de examinar la presentación mexicana.

se estableció la subcomisión encargada de examinar la presentación mexicana. 30 de junio de 2025: México entregó una versión modificada de su propuesta.

México entregó una versión modificada de su propuesta. 26 de febrero de 2026: la subcomisión adoptó sus recomendaciones.

la subcomisión adoptó sus recomendaciones. 10 de julio de 2026: la Comisión de Límites de la Plataforma Continental aprobó las recomendaciones.

la Comisión de Límites de la Plataforma Continental aprobó las recomendaciones. 10 de noviembre de 2026: la Cancillería informó sobre la publicación del resumen de las recomendaciones por parte de la ONU.

Imagen: SRE

La SRE destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo técnico, científico, jurídico y diplomático coordinado por la Consultoría Jurídica de la Cancillería.

En el proceso también participaron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Marina, el Servicio Geológico Mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex).

¿Qué dice el documento de la ONU sobre Estados Unidos y Cuba?

El informe técnico contiene un dato relevante sobre los acuerdos de delimitación marítima en el Golfo de México.

En la modificación presentada por México el 30 de junio de 2025, se informó que el tratado firmado con Estados Unidos el 18 de enero de 2017, para delimitar la plataforma continental en el este del Golfo de México, todavía no había entrado en vigor.

El documento también señala que el límite previsto en ese tratado corresponde al anunciado unilateralmente por Estados Unidos el 19 de diciembre de 2023.

En contraste, el acuerdo de delimitación marítima entre México y Cuba, también firmado el 18 de enero de 2017, entró en vigor el 17 de julio de 2018.

La información sobre el tratado con Estados Unidos corresponde a la situación reportada por México en junio de 2025. El documento no establece si su situación cambió posteriormente.

Asimismo, la Comisión aclara que sus recomendaciones técnicas no modifican por sí mismas las delimitaciones marítimas entre países.

¿Qué sigue para México después del reconocimiento?

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el siguiente paso será depositar ante el secretario general de la ONU las cartas y la información correspondiente, incluidos los datos geodésicos que describan permanentemente los límites exteriores de la plataforma continental.

Este procedimiento permitirá dar publicidad internacional a los límites establecidos sobre la base de las recomendaciones.

Para la Cancillería, el reconocimiento fortalece la protección de la soberanía y los derechos e intereses marítimos del país.

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