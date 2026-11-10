Militar de EE. UU. es detenido en Reino Unido por sospechas de espionaje en favor de Rusia

Acusan a militar estadounidense de espionaje en favor de Rusia. Foto: Getty

Un militar estadounidense de 41 años fue detenido el martes en el suroeste de Inglaterra, bajo sospecha de realizar actividades de espionaje en favor de Rusia, informó la Policía Metropolitana de Londres.

El arresto fue realizado por la unidad antiterrorista de la policía británica, cerca de Gloucester, y forma parte de una investigación de gran envergadura que involucra a autoridades de Reino Unido y Estados Unidos.

¿Qué se sabe del militar estadounidense detenido en Reino Unido?

La Policía Metropolitana de Londres confirmó la detención del hombre mediante un comunicado, en el que precisó que Rusia es el país al que se refieren las acusaciones.

Hasta el momento, no se proporcionaron más detalles sobre la identidad del militar ni sobre las presuntas actividades de espionaje que habría realizado.

¿Qué dijeron el FBI y la policía británica sobre el arresto?

La comisaria adjunta Vicki Evans, coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista del Reino Unido, destacó que la detención fue resultado de la colaboración entre autoridades británicas y estadounidenses.

También señaló que las acusaciones son graves y que la investigación continúa.

“Esta detención y esta investigación de gran envergadura son el resultado de una estrecha colaboración entre las autoridades británicas y estadounidenses”, declaró.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó el arresto como importante y afirmó que las sospechas de espionaje representan una preocupación para Estados Unidos y sus aliados.

El general de brigada Sean Stinchon, comandante del Servicio de Contrainteligencia del Ejército estadounidense, también se refirió al caso y señaló que la presunta conducta de un militar con acceso a información sensible recuerda los riesgos que representan las amenazas internas.

La Policía Metropolitana precisó que esta investigación no está relacionada con otros casos antiterroristas que se encuentran en curso en el Reino Unido.

Las autoridades británicas y estadounidenses mantienen la investigación para esclarecer las presuntas actividades de espionaje y determinar si existió colaboración con los servicios de inteligencia rusos.

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