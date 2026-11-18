Sheinbaum y To Lam. Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Vietnam, To Lam, para impulsar el intercambio comercial, atraer inversiones y facilitar la entrada de productos mexicanos al mercado asiático, en el marco de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se realiza en Shenzhen, China.

Durante el encuentro, ambos mandatarios destacaron la relación bilateral entre México y Vietnam, que en 2026 cumple 51 años de haberse establecido, y manifestaron su interés en fortalecer los vínculos políticos y económicos.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), uno de los principales temas abordados fue la identificación de oportunidades para incrementar el comercio y las inversiones entre ambas naciones.

También dialogaron sobre el aprovechamiento del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), mecanismo que busca fortalecer los intercambios comerciales entre sus integrantes y que representa una oportunidad para facilitar el acceso de productos mexicanos al mercado vietnamita.

México y Vietnam buscan fortalecer cooperación económica

Los presidentes coincidieron en la importancia de ampliar la cooperación en espacios multilaterales y estrechar los vínculos entre América Latina y Asia-Pacífico.

En ese sentido, las próximas presidencias de ambos países en el Foro APEC representan una oportunidad para impulsar la integración económica regional, destacó la SRE en un comunicado.

Vietnam encabezará el mecanismo en 2027, mientras que México asumirá la presidencia en 2028, por lo que ambos gobiernos buscarán aprovechar estos espacios para fortalecer la cooperación y promover nuevas oportunidades de desarrollo.

La reunión de Sheinbaum con To Lam forma parte de su agenda bilateral durante su participación en la cumbre de la APEC, donde también ha sostenido encuentros con otros mandatarios.

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