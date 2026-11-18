Frentes fríos mantendrán las lluvias y el ambiente fresco este miércoles en la mayor parte del país
Este miércoles se pronostican temperaturas máximas de entre 30 y 40 grados en 14 entidades.
Este miércoles 18 de noviembre de 2026, el frente 6 permanecerá estacionario sobre el Golfo de México, generando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Yucatán, mientras su masa de aire polar mantendrá el ambiente frío a fresco durante la mañana en el norte, noreste, oriente y centro.
De igual forma, se prevé evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 50 a 70 km/h, durante la mañana, en la costa de Veracruz (centro y sur); y con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Tamaulipas.
Mientras que el frente frío 7 se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte de México, favoreciendo lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en ambas regiones, a la vez que canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Campeche
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Puebla
- Yucatán
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Viento:
- Evento de “Norte” de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la mañana: costa de Veracruz (centro y sur); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costa de Tamaulipas.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Tabasco y Campeche.
- Oleaje:
- 3.0 a 4.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como el golfo de Tehuantepec.
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz (centro y sur).
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Guerrero, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este miércoles se esperan bancos de niebla al amanecer y ambiente muy frío con posibles heladas en zonas altas, con ambiente frío a fresco y cielo medio nublado durante la mañana, así como ambiente templado y cielo nublado por la tarde.
De igual forma, se prevén lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y Estado de México.
- Temperatura máxima: 21 a 23 °C.
- Temperatura mínima: 10 a 12 °C.
- Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, para este jueves se pronostica que el frente 6 siga estacionario sobre el Golfo de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en la región, incluyendo la península de Yucatán, mientras su masa de aire polar empiece a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente.
Sin embargo, el fenómeno mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. A su vez, el frente 7 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar a México.
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