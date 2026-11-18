Repartidores marcharán hacia el Zócalo. Foto: Cuartoscuro.

Un total de 27 protestas y actividades se realizarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 18 de noviembre. Destaca una marcha de repartidores en motocicleta hacia el Zócalo contra presuntos abusos en multas, así como una concentración de trabajadores de Pemex en Miguel Hidalgo.

Específicamente, habrá una marcha; siete concentraciones; cuatro citas agendadas; tres rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades en la CDMX para este 18 de noviembre destaca una marcha de repartidores en motocicleta en contra de presuntos abusos de grúas, corralones y autoridades de tránsito, así como una concentración de trabajadores de Pemex que exigen mejores salarios y pensiones.

Principales manifestaciones de hoy. Foto: UnoTV.

Protestas y actividades en la CDMX este 18 de noviembre

Mottu México CDMX, Edomex y Monterrey

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco s/n, colonia Gabriel Ramos Millán.

Alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco s/n, colonia Gabriel Ramos Millán. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demanda: Marcha cuyo objetivo es alzar la voz contra los abusos de grúas y corralones privados, los arrastres injustificados y las irregularidades de las autoridades de tránsito municipales, estatales y federales.

Marcha cuyo objetivo es alzar la voz contra los abusos de grúas y corralones privados, los arrastres injustificados y las irregularidades de las autoridades de tránsito municipales, estatales y federales. Observaciones: No se descarta que bloqueen las vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta que bloqueen las vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 30 personas.

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 06:30 horas.

06:30 horas. Lugar: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Obrera.

Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Obrera. Demanda: Jornada de búsqueda por patrones “Triple Frontera”, enfocada en la localización de personas desaparecidas en las Lagunas de Zempoala, Huitzilac, zona limítrofe entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos.

Jornada de búsqueda por patrones “Triple Frontera”, enfocada en la localización de personas desaparecidas en las Lagunas de Zempoala, Huitzilac, zona limítrofe entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otros colectivos de búsqueda.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otros colectivos de búsqueda. Aforo: 40 personas.

Petroleros Unidos por México

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Hora: 07:00 horas.

07:00 horas. Lugar: Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, avenida Marina Nacional No. 329, colonia Verónica Anzures.

Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, avenida Marina Nacional No. 329, colonia Verónica Anzures. Demanda: Exigen el ajuste inflacionario a salarios y pensiones del personal de confianza, activo y jubilado; la aplicación de los incrementos salariales y prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026, y recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 que permitan solventar los aumentos pendientes para activos y pensionados de confianza, incluido el ajuste homologado a partir de agosto de ese año.

Exigen el ajuste inflacionario a salarios y pensiones del personal de confianza, activo y jubilado; la aplicación de los incrementos salariales y prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026, y recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 que permitan solventar los aumentos pendientes para activos y pensionados de confianza, incluido el ajuste homologado a partir de agosto de ese año. Organizaciones en apoyo: Asociaciones de Jubilados de Confianza de Petróleos Mexicanos, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Movimiento Nacional del Sector Eléctrico y Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera Estatal, A.C.

Asociaciones de Jubilados de Confianza de Petróleos Mexicanos, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Movimiento Nacional del Sector Eléctrico y Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera Estatal, A.C. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 100 personas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Demanda: Asistirán en apoyo a la audiencia del presunto responsable del delito de abuso sexual, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Asistirán en apoyo a la audiencia del presunto responsable del delito de abuso sexual, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 25 personas.

Colectiva “Las Tonantzin”

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo. Demanda: Exigen justicia para víctima de abuso sexual y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Exigen justicia para víctima de abuso sexual y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 30 personas.

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Parque de la Ciudadela, avenida Balderas y Emilio Dondé, colonia Centro.

Parque de la Ciudadela, avenida Balderas y Emilio Dondé, colonia Centro. Demanda: Reunión para tratar los avances de la petición de aumento salarial del 9% y el respeto a los derechos laborales.

Reunión para tratar los avances de la petición de aumento salarial del 9% y el respeto a los derechos laborales. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 40 personas.

Alianza Nacional Telefonista

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Corporativo de Teléfonos de México, avenida Parque Vía No. 190, colonia Cuauhtémoc.

Corporativo de Teléfonos de México, avenida Parque Vía No. 190, colonia Cuauhtémoc. Demanda: Conferencia de prensa y mitin en solidaridad con las y los trabajadores de Teléfonos del Noreste, filial de Telmex y América Móvil, despedidos en Baja California y Sonora en septiembre, así como en defensa de sus derechos laborales.

Conferencia de prensa y mitin en solidaridad con las y los trabajadores de Teléfonos del Noreste, filial de Telmex y América Móvil, despedidos en Baja California y Sonora en septiembre, así como en defensa de sus derechos laborales. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras organizaciones de telefonistas.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras organizaciones de telefonistas. Aforo: 80 personas.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 17:30 horas.

17:30 horas. Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez. Demanda: Realizarán un mitin en el marco de la vigésima novena reunión de la Comisión Especial de Búsqueda para exigir que se dé a conocer el seguimiento del caso sobre la desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca.

Realizarán un mitin en el marco de la vigésima novena reunión de la Comisión Especial de Búsqueda para exigir que se dé a conocer el seguimiento del caso sobre la desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca. Organizaciones en apoyo: Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité Cerezo México, Organización de Lucha por la Emancipación Popular y Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité Cerezo México, Organización de Lucha por la Emancipación Popular y Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Aforo: 35 personas.

Citas agendadas

Frente de Lucha Urbano Popular

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, colonia Cuauhtémoc.

Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata No. 48, colonia Cuauhtémoc. Demanda: Exigen la recuperación de tres predios ubicados en calle Mariano Azuela No. 187, colonia Santa María la Ribera; calle Magnolia No. 168, colonia Guerrero, y calle 23 No. 13, colonia Progreso Nacional, en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Exigen la recuperación de tres predios ubicados en calle Mariano Azuela No. 187, colonia Santa María la Ribera; calle Magnolia No. 168, colonia Guerrero, y calle 23 No. 13, colonia Progreso Nacional, en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Aforo: 30 personas.

Vecinos de la colonia Santa Rosa Xochiac, alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldías: Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Hora: 12:00 y 18:00 horas.

12:00 y 18:00 horas. Lugar 1: Sede de la alcaldía Álvaro Obregón, Canario y Calle 10, colonia Tolteca.

Sede de la alcaldía Álvaro Obregón, Canario y Calle 10, colonia Tolteca. Lugar 2: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico. Demanda: Denuncian la falta de aplicación del presupuesto participativo 2025, incluido el proyecto “Juntos Avanzamos”, enfocado en el cambio de drenaje de una calle y otras obras comunitarias.

Denuncian la falta de aplicación del presupuesto participativo 2025, incluido el proyecto “Juntos Avanzamos”, enfocado en el cambio de drenaje de una calle y otras obras comunitarias. Aforo: 20 personas.

Mazahuas Indígenas de la Alameda Central A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera. Demanda: Solicitan espacios para realizar su venta en la Alameda Central.

Solicitan espacios para realizar su venta en la Alameda Central. Aforo: 50 personas.

Organización de Colonos y Solicitantes de Vivienda Nueva Generación A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Secretaría de Vivienda, Luis Moya No. 87, colonia Centro.

Secretaría de Vivienda, Luis Moya No. 87, colonia Centro. Demanda: Solicitan que se retiren los sellos de clausura del predio de Inglaterra No. 70, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Solicitan que se retiren los sellos de clausura del predio de Inglaterra No. 70, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán. Aforo: 150 personas.

Rodadas ciclistas para hoy

Los Bikes del Sol y Lobiker

Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Hora: 20:30 y 21:00 horas.

20:30 y 21:00 horas. Lugar 1: Estadio Banorte (Sol Rojo).

Estadio Banorte (Sol Rojo). Lugar 2: Parque Xotepingo, avenida Xotepingo No. 18, colonia Ciudad Jardín.

Parque Xotepingo, avenida Xotepingo No. 18, colonia Ciudad Jardín. Destino: El Sabino, Plazuela San Juan No. 19, colonia San Juan, alcaldía Xochimilco.

El Sabino, Plazuela San Juan No. 19, colonia San Juan, alcaldía Xochimilco. Aforo: 30 personas.

Team Taquitos y Husky Bikers

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 20:45 horas.

20:45 horas. Lugar: Torre del Caballito.

Torre del Caballito. Destino: Sin definir.

Sin definir. Aforo: 30 personas.

Azcapobike

Alcaldía: Azcapotzalco.

Azcapotzalco. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Parque del Bolsillo, Membrillo No. 83, colonia Nueva Santa María.

Parque del Bolsillo, Membrillo No. 83, colonia Nueva Santa María. Destino 1: Plaza Romita, callejón de Romita No. 24, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Plaza Romita, callejón de Romita No. 24, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Destino 2: Estadio de los Deportes, Indiana No. 255, colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez.

Estadio de los Deportes, Indiana No. 255, colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez. Aforo: 25 personas.

Actividades artísticas

Multiverso Nestlé

Alcaldía: Iztacalco.

Iztacalco. Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú.

Estadio Alfredo Harp Helú. Aforo: 35 mil personas.

Emmanuel & Mijares

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Aforo: 9 mil 790 personas.

Concierto por un abrazo “EZLN y Madres Buscadoras”

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Teatro Metropólitan.

Teatro Metropólitan. Aforo: 3 mil 165 personas.

Cirque du Soleil Echo

Alcaldía: Álvaro Obregón.

Álvaro Obregón. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Lugar: Carpa Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga No. 2000, colonia Santa Fe.

Carpa Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga No. 2000, colonia Santa Fe. Fecha: Del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.

Del 12 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027. Aforo: 2 mil 498 personas.

Actividades culturales y deportivas para hoy

55º Congreso Internacional Inmobiliario AMPI 2026

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC.

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC. Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2026.

18 y 19 de noviembre de 2026. Aforo: 1,000 personas.

Función de lucha libre “Noche de Cascos y Máscaras” (evento privado)

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Arena México.

Arena México. Aforo: 1,500 personas.

Encuentro religioso

25 aniversario de la peregrinación sonidera

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Hora: 08:00 horas.

08:00 horas. Inicio: Glorieta de Peralvillo.

Glorieta de Peralvillo. Termina: Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.

Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero. Aforo: 2 mil personas.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 18 de noviembre.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.