No han identificado relación del homicidio con la actividad periodística de Eduardo

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo a Jonathan “N” por su probable responsabilidad en el homicidio de Eduardo “N”, ocurrido el pasado 14 de noviembre de 2026 en el municipio de Acapulco, Guerrero.

La dependencia informó este 17 de noviembre que las investigaciones no encontraron indicios que relacionen el asesinato con la actividad periodística de la víctima ni con un posible crimen de odio.

Detienen a Jonathan “N” por homicidio en Acapulco

La FGE Guerrero informó que la detención se realizó mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, luego de reunir datos de prueba durante las investigaciones.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGro).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2026, cuando Jonathan “N” presuntamente privó de la vida a Eduardo “N” en Acapulco.

Las diligencias ministeriales permitieron identificar al probable responsable y obtener los elementos necesarios para solicitar la orden de aprehensión, que posteriormente fue cumplimentada.

Fiscalía descarta indicios de vínculo con actividad periodística

Uno de los puntos señalados por la Fiscalía de Guerrero es que, hasta el momento, las investigaciones no han identificado elementos que relacionen el homicidio con la actividad periodística de Eduardo “N”.

La dependencia también indicó que no se encontraron indicios de que el asesinato estuviera relacionado con un posible crimen de odio.

Estas conclusiones forman parte de los resultados de las investigaciones dados a conocer por las autoridades estatales.

¿Qué pasará con Jonathan “N” tras su detención?

La Fiscalía informó que Jonathan “N” será puesto a disposición del Juez de Control que solicitó su detención.

Será esta autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

La FGE Guerrero señaló que continuará con las acciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, recordó que Jonathan “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

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