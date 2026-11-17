Foto: Reuters/Shutterstock/AFP/Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos señala que el tráfico de fentanilo involucra una cadena de suministro internacional en la que participan proveedores de productos químicos establecidos en China y organizaciones criminales transnacionales mexicanas.

De acuerdo con el informe, los cárteles mexicanos utilizan redes de intermediarios y métodos de envío para obtener precursores químicos, fabricar drogas sintéticas y distribuirlas en territorio estadounidense.

Aunque las organizaciones criminales mexicanas mantienen un papel central en el contrabando y la distribución de drogas, el documento advierte que el suministro de sustancias químicas también depende de proveedores extranjeros, principalmente de China.

¿Cómo llegan los precursores del fentanilo de China a México?

Las organizaciones criminales mexicanas y sus proveedores chinos recurren a distintos mecanismos para evadir controles regulatorios y evitar que las autoridades detecten los cargamentos.

Entre las prácticas identificadas en el informe se encuentran:

Etiquetar incorrectamente la mercancía en los manifiestos de envío.

Utilizar terceros países como puntos de transbordo.

Recurrir a intermediarios de exportación, agentes de carga y empresas de transporte.

Utilizar compañías legítimas para importar sustancias químicas que posteriormente son desviadas.

Incorporar financiadores y otros facilitadores a las distintas etapas de la cadena de suministro.

El documento también advierte que algunos cargamentos pueden llegar primero a Estados Unidos o Canadá en paquetes con etiquetas incorrectas y después ser introducidos de contrabando a México.

Además, señala que los cárteles podrían diversificar sus proveedores e incorporar fabricantes de India, Europa y otras regiones para reducir su dependencia de China.

Trump contra el fentanilo y China

Anteriormente, Trump mencionó que México y Canadá se ven una vez más dentro del fuego cruzado de Trump, quien arremetió en una de sus publicaciones dentro de su red social Truth diciendo que sigue entrando a Estados Unidos (EE. UU.) el fentanilo a través de México y Canadá.

“… El fentanilo sigue llegando a nuestro país, desde China, a través de México y Canadá, matando a ciento de miles de personas, ¡y más vales que pare YA!” @realDonaldTrump, Truth.

Fentanilo llega a Canadá proveniente de México

El informe también advierte sobre la producción de drogas sintéticas en Canadá, particularmente en laboratorios clandestinos capaces de fabricar fentanilo.

Como ejemplo, menciona un laboratorio desmantelado por la Real Policía Montada de Canadá en octubre de 2024.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses estiman que el flujo de fentanilo procedente de Canadá es considerablemente menor al que llega desde México.

Como referencia, el documento compara las incautaciones registradas en las fronteras durante 2024:

Frontera con Canadá: 22.7 kilogramos de fentanilo de origen canadiense.

22.7 kilogramos de fentanilo de origen canadiense. Frontera con México: 9 mil 354 kilogramos de fentanilo.

Pese a la diferencia, Estados Unidos advierte que la producción canadiense podría expandirse y cubrir parte del suministro que pudiera verse afectado por interrupciones en la fabricación y el tráfico desde México.

DEA advierte dificultades para conseguir precursores químicos

El documento señala que la pureza del fentanilo disminuyó durante 2024, una tendencia que coincide con reportes sobre las dificultades de algunos productores mexicanos para conseguir determinados precursores químicos.

De acuerdo con informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), algunos proveedores chinos se muestran más cautelosos al vender sustancias controladas a clientes internacionales, debido al endurecimiento de las medidas de vigilancia y regulación.

No obstante, la disminución de la pureza no significa que el fentanilo vendido en las calles sea menos peligroso.

El informe advierte que los narcotraficantes en Estados Unidos continúan mezclando esta droga con otras sustancias, entre ellas tranquilizantes veterinarios como la xilazina, anestésicos como la ketamina y opioides sintéticos conocidos como nitazenos.

Proveedores chinos diversifican sustancias para evadir controles

Finalmente, el documento advierte que los proveedores de productos químicos establecidos en China y sus intermediarios, conocidos como corredores, monitorean las regulaciones de los países donde pueden recibir o transbordar cargamentos.

Como parte de estas estrategias, estarían ofreciendo y enviando una mayor variedad de precursores químicos diseñados que podrían no estar contemplados en las regulaciones existentes.

Esta diversificación representa un desafío para las autoridades, debido a que las organizaciones criminales pueden modificar sus cadenas de suministro para mantener la producción de fentanilo y evadir los controles internacionales.

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