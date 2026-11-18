La CDMX tendrá probabilidad de lluvias y chubascos. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un miércoles 18 de noviembre con ambiente frío por la mañana, bancos de niebla y probabilidad de lluvias y chubascos por la tarde. La temperatura máxima alcanzará entre 21 y 23 grados, mientras que la mínima será de 10 a 12 grados.

El pronóstico del clima en CDMX también contempla cielo medio nublado durante las primeras horas del día, que cambiará a nublado por la tarde. Además, se esperan rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Durante la tarde de este miércoles, la CDMX tendrá probabilidad de lluvias y chubascos, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

Aunque el ambiente será templado durante la segunda mitad del día, la nubosidad aumentará y podrían presentarse precipitaciones en la capital.

¿Cuál será la temperatura en CDMX este 18 de noviembre?

Para este miércoles, las temperaturas previstas en la Ciudad de México son las siguientes:

Temperatura mínima: de 10 a 12 °C.

de 10 a 12 °C. Temperatura máxima: de 21 a 23 °C.

de 21 a 23 °C. Mañana: ambiente frío a fresco y cielo medio nublado.

ambiente frío a fresco y cielo medio nublado. Tarde: ambiente templado, cielo nublado y posibles chubascos.

ambiente templado, cielo nublado y posibles chubascos. Viento: de componente norte, de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h.

El contraste entre las temperaturas de la mañana y la tarde será una de las características del clima en la capital.

Niebla y posibles heladas en zonas altas del Valle de México

Además de las lluvias previstas para la capital, el Valle de México registrará bancos de niebla al amanecer y ambiente muy frío en sus zonas altas, donde existe posibilidad de heladas.

Estas condiciones se concentrarán durante las primeras horas del miércoles, antes de que las temperaturas aumenten hacia la tarde.

En el Estado de México también se esperan lluvias y chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas.

Para Toluca, el pronóstico indica una temperatura mínima de 4 a 6 grados y una máxima de 18 a 20 grados.

De esta manera, el miércoles estará marcado por una mañana fría y con niebla en algunas zonas del Valle de México, seguida de una tarde con mayor nubosidad y probabilidad de precipitaciones tanto en la CDMX como en territorio mexiquense.

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