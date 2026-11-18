Más allá de la grave red de corrupción detectada en el Instituto Nacional Electoral (INE), lo verdaderamente perjudicial ha sido el manejo político desde la Presidencia ante las próximas elecciones, las cuales se encuentran a poco más de seis meses, asegura María Amparo Casar, a la vez que critica la negativa del gobierno y de Morena para dialogar y construir consensos con la oposición, subrayando que, en lugar de buscar una solución inmediata para nombrar a una nueva presidencia del órgano, se prefiere desviar la atención revisando procesos electorales del pasado.

Para Noticias en Claro, la analista destaca que, aunque el servicio profesional de carrera es el pilar técnico que sostiene al Instituto y garantiza el conteo de los votos, la falta de certeza en los altos mandos representa una herida directa a la democracia, lo cual ya se refleja en un 68% de desconfianza ciudadana según una encuesta reciente de Enkoll, alertando sobre el riesgo de que el oficialismo deje al Consejo General del INE incompleto con solo 10 integrantes —replicando lo sucedido con el INAI—, una situación crítica que podría provocar empates en decisiones fundamentales durante la contienda electoral.

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