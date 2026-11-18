Foto: Shutterstock | Ilustrativa

En México, cada 19 de noviembre se conmemora el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, con la finalidad de visibilizar las distintas formas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como promover su prevención y fortalecer la protección de sus derechos.

Aunque el abuso sexual infantil puede manifestarse mediante acoso, violación, explotación sexual, prostitución y pornografía infantil, también es obligar a una persona menor de edad a presenciar actos sexuales o material pornográfico, así como cualquier conducta que aproveche su vulnerabilidad para ejercer violencia.

Suele pensarse que estas agresiones ocurren en espacios ajenos al entorno familiar, pero una parte importante sucede en lugares considerados seguros, como el hogar o la escuela. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, del Inegi, en 66.8 % de los casos de violencia sexual infantil el agresor fue un familiar.

Mientras que las consecuencias pueden ser físicas, psicológicas y sociales, tanto a corto como a largo plazo. Entre ellas se encuentran infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados, trastornos psicológicos, discriminación, estigmatización y dificultades o abandono escolar.

Toda vez que uno de los principales obstáculos para identificar estos casos es que las víctimas pueden sentir miedo, vergüenza o inseguridad para hablar de lo ocurrido. También pueden temer que no les crean, recibir amenazas o preocuparse por las consecuencias de denunciar a una persona cercana.

¿Qué se puede hacer para evitar el abuso infantil?

Por ello, las recomendaciones de prevención del Gobierno de México contemplan la estrategia de las tres “C”:

Confiar en los menores para que puedan hablar libremente.

Creerles cuando revelen una situación de abuso.

Comunicarles que no tienen la culpa de lo sucedido y que serán protegidos para evitar que vuelva a ocurrir.

Asimismo, entre las posibles señales de alerta se encuentran sangrado, hinchazón o lesiones en el área genital, dificultad para caminar o sentarse, infecciones urinarias frecuentes, miedo excesivo, cambios repentinos de comportamiento, retrocesos en el desarrollo y dificultades para relacionarse o continuar con las actividades escolares.

La conmemoración también busca recordar que el abuso sexual infantil constituye una grave violación de los derechos humanos y que los niños y adolescentes tienen derecho a la salud, la educación, el libre desarrollo y una vida libre de violencia.

En tanto que la prevención requiere de la participación de familias, escuelas, instituciones y sociedad en general, además de garantizar la atención especializada, acceso a la justicia y acompañamiento para las víctimas, a fin de construir entornos seguros donde puedan denunciarse las agresiones y protegerse plenamente los derechos de la infancia y la adolescencia.

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