Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan México ante empresarios de la región Asia-Pacífico durante su participación en el APEC CEO Summit 2026, en Shenzhen, China, donde expuso la estrategia de su gobierno para atraer inversiones nacionales y extranjeras, con una proyección de 432 mil millones de dólares destinados a infraestructura hacia 2030.



Ante representantes empresariales de la cuenca del Pacífico, la mandataria afirmó que México busca fortalecer su economía mediante la cooperación internacional, sin que el crecimiento de una nación represente el estancamiento de otra.

“México está construyendo su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo. No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión, venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y al mismo tiempo todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida”, señaló.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que el Plan México contempla un modelo económico en el que el desarrollo debe reflejarse en mejores condiciones de vida para la población, además de impulsar la inversión y fortalecer la capacidad productiva del país.

¿En qué consiste el Plan México?

La presidenta detalló que esta estrategia se basa en cinco principios:

Prosperidad compartida

Soberanía energética y alimentaria

Inversión pública, privada y mixta en infraestructura

Incentivos para atraer inversiones

Responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

Uno de los principales objetivos es alcanzar una inversión de 432 mil millones de dólares en infraestructura hacia 2030, mediante la participación de los sectores público y privado.

También destacó los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), como parte de los incentivos para atraer capital privado y promover el crecimiento económico en distintas regiones del país.

“México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo. Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es una copia ni una fórmula importada, nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia”, afirmó.

Sheinbaum destaca reducción de pobreza y aumento salarial

Como parte de los resultados que atribuyó a la política económica de su gobierno, la mandataria destacó que el salario mínimo registró un incremento de 154% en términos reales durante los últimos ocho años.

Asimismo, señaló que 42 millones de personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, los cuales, aseguró, han contribuido a que más de 17 millones de mexicanos salieran de la pobreza.

Sheinbaum sostuvo que mejorar las condiciones de vida de las familias también fortalece la economía, al impulsar el consumo, el mercado interno, la inversión y el desarrollo sustentable.

La participación de la presidenta en el APEC CEO Summit 2026 forma parte de su agenda de actividades en China, donde busca presentar las condiciones económicas de México y promover oportunidades de inversión ante empresarios internacionales.

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