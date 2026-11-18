Reunión entre Sheinbaum y Trump. Foto: @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostuvo una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Shenzhen, China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

A través de su cuenta de X, la mandataria mexicana calificó positivamente el encuentro con el presidente estadounidense y su equipo de trabajo.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, publicó Sheinbaum.

La presidenta no ofreció detalles sobre los asuntos abordados ni dio a conocer acuerdos específicos derivados de la reunión. Durante su intervención, vía remota, en la mañanera de este 18 de noviembre, solo dijo que se reunirá nuevamente con Trump en la Cumbre de Líderes del G20: “Nada en particular que podamos decirles, pero sí que vamos muy bien en la relación con Estados Unidos”, señaló.

El encuentro en China se produjo en medio de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, así como de recientes tensiones por las amenazas de nuevos aranceles a productos mexicanos.

¿Qué temas estaban previstos en la reunión entre Sheinbaum y Trump?

Antes del encuentro, Sheinbaum había adelantado que uno de los principales asuntos que buscaría abordar con Trump era el avance de las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria señaló que hablaría sobre cómo van “avanzando en las negociaciones” del acuerdo comercial que comparten los tres países de América del Norte.

También dejó abierta la posibilidad de discutir el tema migratorio, particularmente las caravanas que se dirigen hacia Estados Unidos.

Sheinbaum aseguró que estaba dispuesta a abordar ese asunto “si es de interés del presidente” estadounidense.

Estas declaraciones se produjeron después de que Trump amenazara con imponer nuevos aranceles a México si no se detenían las caravanas de migrantes.

Trump llega a China para encuentro con Xi Jinping y Vladimir Putin

La reunión con Sheinbaum ocurrió durante la visita de Donald Trump a Shenzhen, donde el mandatario estadounidense también participará en las actividades de la APEC 2026.

Trump llegó este miércoles a China procedente de Filipinas, donde asistió a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

A su llegada, fue recibido en el aeropuerto por el presidente chino, Xi Jinping, quien acudió personalmente a saludarlo.

La visita del mandatario estadounidense está marcada por una reunión trilateral prevista para el jueves con Xi Jinping y el presidente ruso, Vladimir Putin.

El encuentro entre los tres líderes se desarrollará en un contexto de tensiones internacionales relacionadas con la guerra en Ucrania, el desarme nuclear y las relaciones entre las principales potencias.

De acuerdo con la información difundida por Pekín, los mandatarios intercambiarán opiniones sobre la paz mundial y la estabilidad estratégica.

Mientras tanto, Sheinbaum continúa su agenda de trabajo en China, donde también sostuvo reuniones con Xi Jinping y el primer ministro canadiense, Mark Carney, para abordar asuntos de cooperación económica, inversiones y comercio.

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