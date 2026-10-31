Papa León XIV destaca que el deporte une a las personas en una época marcada por la distancia tecnológica

Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV destacó el papel del deporte como una herramienta para unir a las personas y promover valores como la fraternidad, la solidaridad y la paz, durante un encuentro celebrado el sábado 31 de octubre en el Vaticano con integrantes de las universidades estadounidenses Notre Dame y Villanova.

Ante aproximadamente 7 mil asistentes reunidos en la Sala de Audiencias Pablo VI, el sumo pontífice señaló que las actividades deportivas pueden contribuir a fortalecer las relaciones humanas, especialmente en una época en la que la tecnología puede generar distancia entre las personas.

“Al actuar como un medio concreto para unir a las personas, el deporte puede enseñar los valores de la cooperación y el compartir mutuo. Esto es cada vez más necesario en una época marcada por la distancia que puede crear la tecnología” Papa León XIV.

El encuentro reunió a estudiantes, profesores, trabajadores, antiguos alumnos y simpatizantes de ambas instituciones católicas, cuyos equipos participarán en el Eternal City Tip-Off, un evento que contempla dos partidos de baloncesto universitario, uno masculino y otro femenino, programados para el domingo 1 de noviembre en Roma.

Durante la audiencia, el líder de la Iglesia católica también bromeó sobre la rivalidad entre las universidades. Recordó que, aunque durante su infancia en el sur de Chicago escuchaba el grito de apoyo “Go Irish”, él se graduó en Villanova, por lo que evitó tomar partido entre ambas instituciones.

“El Papa no toma partido. Prevost tiene otra opinión” Papa León XIV.

Papa León XIV destaca los valores del deporte y la competencia

En su discurso, el sumo pontífice señaló que la Iglesia católica ha promovido una visión del deporte basada en la dignidad humana, el desarrollo integral, la educación y las relaciones con los demás.

También recordó que los integrantes de equipos rivales no deben considerarse enemigos, aunque exista competencia durante los encuentros deportivos.

Por ello, expresó su deseo de que los jugadores y aficionados de ambas universidades aprovechen su estancia en Roma para conocerse, más allá de los resultados de los partidos.

“Nadie nace campeón ni santo”, afirma el pontífice

En el marco de la solemnidad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, León XIV relacionó la práctica deportiva con el camino hacia la santidad.

“Nadie nace campeón, al igual que nadie nace santo. Más bien, la santidad requiere un entrenamiento diario en el amor” Papa León XIV.

Asimismo, mencionó a Pier Giorgio Frassati, uno de los santos patronos de los deportistas, como ejemplo de una persona para quien la actividad física tuvo importancia.

El Papa invitó a los asistentes a procurar que todas las actividades de su vida, incluido el deporte, contribuyan a amar a Dios y al prójimo.

Finalmente, recordó que, para los cristianos, la meta de la vida va más allá de obtener victorias en competencias y consiste en alcanzar la vida eterna.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.