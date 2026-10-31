¡Recompensa millonaria! EE. UU. ofrece 10 mdd por información sobre finanzas de cárteles

Foto: Reuters.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de los cárteles y organizaciones transnacionales que el Gobierno estadounidense ha designado como organizaciones terroristas extranjeras, a través del programa Recompensas por la Justicia (Rewards for Justice).

Los cárteles ocultan ingresos ilegales a través de diversos esquemas de lavado de dinero.

Ayúdenos a interrumpir sus prácticas financieras ilícitas.

Envíenos su información.https://t.co/qeAAxxYNcl pic.twitter.com/MpI6XPam3v — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) October 31, 2026

La iniciativa busca identificar las fuentes de ingresos, operaciones y redes financieras que permiten a estas organizaciones mantener sus actividades delictivas. Además, el Gobierno estadounidense ofrece otros 10 millones de dólares por información relacionada con el robo de combustible cometido por los cárteles.

¿Qué información busca Estados Unidos sobre los cárteles?

De acuerdo con la información publicada por el programa estadounidense, las organizaciones señaladas participan en actividades para obtener ingresos a gran escala, entre ellas el robo de combustible, el narcotráfico, las operaciones inmobiliarias y el secuestro.

El Gobierno de Estados Unidos busca datos que permitan identificar y afectar las fuentes de ingresos y los mecanismos que facilitan las operaciones financieras de estos grupos. Entre la información que solicita se encuentra:

Aportaciones económicas de donantes y facilitadores financieros a los cárteles

Transacciones de instituciones financieras y casas de cambio que beneficien a estas organizaciones

Operaciones relacionadas con el robo de combustible y otros esquemas financieros ilícitos

Empresas e inversiones propiedad de los cárteles o bajo el control de sus financiadores

Empresas fachada relacionadas con estas organizaciones o utilizadas para realizar operaciones en su nombre

Actividades delictivas de integrantes y colaboradores que generen ganancias para los grupos

Acuerdos entre instituciones financieras formales y los cárteles

Transferencias de dinero y materiales hacia estas organizaciones o sus operadores

El programa también contempla información sobre personas y empresas que participen en las redes financieras de los grupos designados.

¿Cómo enviar información sobre las finanzas de los cárteles?

El Departamento de Estado solicita que quienes tengan información sobre los mecanismos financieros de los cárteles, el robo de combustible o las personas y empresas relacionadas con sus actividades económicas la compartan a través de los canales habilitados por Recompensas por la Justicia.

Entre las opciones disponibles se encuentran las aplicaciones de mensajería Signal, Telegram y WhatsApp, así como un canal de recepción de información mediante el navegador Tor.

El programa pide proporcionar los datos de la manera más clara y concisa posible, además de incluir, cuando sea pertinente, fotografías, videos y documentos que respalden la información.

La página oficial de Recompensas por la Justicia señala que recibe información en distintos idiomas y que un representante puede ponerse en contacto con quienes envíen datos para dar seguimiento a sus reportes.

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