Trump califica a prensa crítica como amenaza a la seguridad nacional, tras demanda de medios

Trump vetó a tres medios de la Casa Blanca. Foto: Reuters

El presidente Donald Trump calificó a los medios de comunicación críticos como una “amenaza contra la seguridad nacional” de cara a las elecciones de noviembre, después de que tres cadenas anunciaron una demanda por veto de la Casa Blanca.

En su cuenta de Truth Social, el republicano subrayó que realiza una ofensiva contra las “noticias falsas” que operan de forma coordinada y están “fuera de control”.

“La Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la Prensa Libre, algo que yo valoro profundamente. Está emprendiendo un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como el Cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América. Es una amenaza para nuestra Seguridad Nacional y debe ser detenido, ¡AHORA!”.

Donald Trump ha amenazado nuevamente a los medios de comunicación, en un contexto de baja popularidad de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

Tres días antes, la Casa Blanca impidió el acceso a CNN, MS Now y Politico, los cuales han mantenido una postura crítica contra el gobierno de Donald Trump. Dichos medios anunciaron una demanda contra la administración federal.

“Hemos notificado al Gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos (…) y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”, indicaron en un comunicado.

“Si esto no se cuestiona, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de la interferencia del gobierno”, advirtieron.

Agresiones de Donald Trump a la prensa

El 8 de septiembre pasado, el presidente calificó a la presentadora y corresponsal de CNN, Kaitlan Collins, como “very dumb and unhappy” (“muy tonta e infeliz”).

De igual forma, dijo que los presentadores de CNN eran de “tercera categoría”.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 14 de noviembre del 2025, cuando el mandatario llamó “cerdita” a Catherine Lucey, de Bloomberg.

A bordo del Air Force One, la corresponsal preguntó a Donald Trump sobre un correo de los archivos de Jeffrey Epstein, donde este afirmó que Trump “sabía sobre las chicas”. El presidente interrumpió a la periodista, la señaló y dijo: “Quiet. Quiet, piggy” (“Silencio, silencio, cerdita”).

Cuestionada al respecto, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró que Donald Trump es “muy franco y honesto”. Además, resaltó que el presidente suele frustrarse cuando la prensa publica información que él considera falsa.

Cuatro días después, Donald Trump criticó la forma en que la corresponsal jefe de ABC News, Mary Bruce, preguntó sobre los negocios de la familia Trump en Arabia Saudita, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y los archivos Epstein, durante la visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, al Despacho Oval.

Donald Trump llamó a la periodista “terrible person” (persona terrible) y “terrible reporter” (terrible reportero). Después insultó a la cadena ABC, aseveró que sus noticias eran falsas y amenazó con retirar su licencia para operar como medio de comunicación.

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